Уряд Франції ризикує піти у відставку у вересні

Прем'єр має отримати згоду парламенту на бюджетні скорочення.

Уряд Франції ризикує піти у відставку у вересні
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

Очільник французького уряду Франсуа Байру оголосив про намір просити парламент дати згоду на суттєве скорочення бюджету країни у сфері публічних фінансів, зокрема й соціальних виплат.

Як пише The Guardian, прем'єр б'є на сполох, що без заощадження 44 мільярдів євро щорічно Франція не зможе вписуватися у ліміт дефіциту бюджету, визначений для країн ЄС на рівні 3% від ВВП.

У разі відмови Національних зборів погодитися з цим планом економії уряд Байру змушений буде піти у відставку. Найімовірніше, саме це і станеться: про намір відкинути пропозицію прем'єра вже оголосили ультраправі, радикальні ліві, соціалісти та "зелені".

В "Національному об'єднанні" Марін Ле Пен заявили, що "не підтримують те, через що страждатимуть прості французи". Спробу Байру проштовхнути бюджетні ініціативи ультраправі порівняли з "оголошенням про розпуск власного уряду".

Голосування за вотум довіри кабінету міністрів Байру відбудеться 8 вересня. Сам прем'єр вважає, що пішов на великий ризик, але "не бачив іншого виходу, бо потрібно діяти".
