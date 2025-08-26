Reuters: Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином цього року

Він сказав, що "з нетерпінням чекає зустрічі".

Ляльки Кім Чен Ина та Дональда Трампа на виставці в Італії

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче цього року зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином і відкритий до подальших торговельних переговорів із Південною Кореєю, навіть попри нові критичні зауваження на адресу азійського союзника.

Американського лідера цитує Reuters.

"Я хотів би зустрітися з ним цього року. З нетерпінням чекаю на зустріч із Кім Чен Ином у відповідний момент у майбутньому", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, приймаючи нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона у Білому домі.

Попри укладення у липні торговельної угоди, яка вберегла південнокорейський експорт від жорсткіших мит США, сторони продовжують сперечатися щодо ядерної енергетики, військових витрат і деталей домовленостей, що включають $350 млрд інвестицій Південної Кореї у США.

Північна Корея одразу не прокоментувала заяви Трампа. Її держЗМІ пізніше заявили, що спільні військові навчання США і Південної Кореї доводять намір Вашингтона "окупувати" Корейський півострів і загрожувати країнам регіону.