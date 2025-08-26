Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Reuters: Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином цього року

Він сказав, що "з нетерпінням чекає зустрічі". 

Ляльки Кім Чен Ина та Дональда Трампа на виставці в Італії
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче цього року зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином і відкритий до подальших торговельних переговорів із Південною Кореєю, навіть попри нові критичні зауваження на адресу азійського союзника.

Американського лідера цитує Reuters. 

"Я хотів би зустрітися з ним цього року. З нетерпінням чекаю на зустріч із Кім Чен Ином у відповідний момент у майбутньому", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, приймаючи нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона у Білому домі. 

Попри укладення у липні торговельної угоди, яка вберегла південнокорейський експорт від жорсткіших мит США, сторони продовжують сперечатися щодо ядерної енергетики, військових витрат і деталей домовленостей, що включають $350 млрд інвестицій Південної Кореї у США.

Північна Корея одразу не прокоментувала заяви Трампа. Її держЗМІ пізніше заявили, що спільні військові навчання США і Південної Кореї доводять намір Вашингтона "окупувати" Корейський півострів і загрожувати країнам регіону.

  • Від січня, коли Трамп знову став президентом, Кім Чен Ин ігнорує його неодноразові заклики відновити пряму дипломатію, яку вони вели у 2017–2021 роках, але яка не призвела до зупинки північнокорейської ядерної програми.
  • Відносини між США та Північною Кореєю завжди були напруженими через ядерну програму КНДР, санкції та політичні розбіжності. США закликали КНДР припинити ядерні випробування. Переговори між країнами неодноразово зупинялися.
  • Вперше лідери Трамп і лідер КНДР зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. 
  • Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої, але ці переговори були перервані, оскільки сторони не зуміли досягти згоди в питанні про ядерне роззброєння Північної Кореї. 
  • У червні 2019 року Трамп першим з американських президентів прибув на територію КНДР на запрошення Кім Чен Ина. Президент США також запрошував лідера Північної Кореї відвідати Вашингтон. 
