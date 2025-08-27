Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Тарифи Трампа зводять нанівець вигоди Індії від купівлі російської нафти

Наслідки для економіки будуть тривалими та політично небезпечними для прем’єр-міністра Нарендри Моді.

Фото: EPA/UPG

Індія заощадила щонайменше 17 млрд доларів завдяки збільшенню імпорту дешевої російської нафти після початку війни проти України, але нові мита США можуть звести цю вигоду нанівець, пише Reuters.

Тарифи Дональда Трампа проти Індії набудуть чинності із 28 серпня. За підрахунками аналітичного центру Global Trade Research Initiative (GTRI) з Нью-Делі, додаткові збори до 50% на індійський експорт здатні скоротити його більш ніж на 40% — майже на 37 млрд доларів лише за поточний фінансовий рік.

Аналітики вважають, що наслідки для економіки будуть тривалими та політично небезпечними для прем’єр-міністра Нарендри Моді, оскільки під загрозою опиняться десятки тисяч робочих місць у трудомістких галузях — текстильній, ювелірній та обробці коштовного каміння.

Делі прагне відновити відносини з Вашингтоном і готовий збільшити закупівлі американських енергоносіїв, але не планує повністю відмовлятися від російської нафти.

Міністр закордонних справ Індії підтвердив, що переговори зі США тривають. Йдеться про торгівлю, енергетичну безпеку, співпрацю у ядерній сфері та доступ до критично важливих мінералів.

За попередніми підрахунками, припинення закупівель російської нафти, яка нині становить майже 40% імпорту Індії, може підняти світові ціни утричі — до 200 доларів за барель.

Індія вже звинуватила США у подвійних стандартах, наголошуючи, що Вашингтон сам продовжує купувати в Росії уран, паладій і добрива, водночас тиснучи на Делі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі CNBC назвав неприйнятним те, що Індія отримує вигоду від різкого зростання імпорту російської нафти.

Росія очікує, що Індія й надалі купуватиме її нафту. Сам Моді прямо не коментував тарифи, але обіцяв підтримку індійським фермерам і пообіцяв знизити податок на товари й послуги вже до жовтня для стимулювання попиту.

  • 6 серпня президент США підписав указ про запровадження додаткового 25%-го мита на усі товари з Індії. 
