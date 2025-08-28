Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ФБР розслідує стрілянину в школі Міннеаполіса як злочин на ґрунті ненависті проти католиків

Влада ще не оприлюднила ймовірний мотив нападу.

Квіти залишають біля імпровізованого меморіалу жертвам стрілянини в католицькій школі Благовіщення в Міннеаполісі.
Фото: EPA/UPG

ФБР повідомляє, що стрілянину в школі Міннеаполіса, внаслідок якої загинули двоє дітей та 17 інших отримали поранення, розслідують як злочин на ґрунті ненависті проти католиків.

Про це повідомляє BBC.

“ФБР розслідує цю стрілянину як акт внутрішнього тероризму та злочин на ґрунті ненависті, спрямований проти католиків”, – заявив директор ФБР Каш Патель у дописі на X.

Двоє дітей віком восьми та десяти років загинули, коли нападник відкрив вогонь через вікна церкви Благовіщення вчора вранці.

Нападника загинув на місці події від вогнепального поранення, яке він заподіяв сам собі. Пізніше поліція ідентифікувала його як 23-річного Робіна Вестманома.

Папа Лев XIV, перший американський папа, заявив, що він “глибоко засмучений нападом”.

Начальник поліції Браян О'Гара заявив журналістам: “Це був навмисний акт насильства проти невинних дітей та інших вірян”. “Чиста жорстокість і боягузтво стрільби по церкві, повній дітей, абсолютно незрозумілі”, – сказав він.

Поліцейське управління Міннеаполіса проводить розслідування стрілянини за підтримки федеральних агентств. Влада ще не оприлюднила ймовірний мотив нападу.
