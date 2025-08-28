ФБР розслідує стрілянину в школі Міннеаполіса як злочин на ґрунті ненависті проти католиків

Влада ще не оприлюднила ймовірний мотив нападу.

Квіти залишають біля імпровізованого меморіалу жертвам стрілянини в католицькій школі Благовіщення в Міннеаполісі.

ФБР повідомляє, що стрілянину в школі Міннеаполіса, внаслідок якої загинули двоє дітей та 17 інших отримали поранення, розслідують як злочин на ґрунті ненависті проти католиків.

Про це повідомляє BBC.

“ФБР розслідує цю стрілянину як акт внутрішнього тероризму та злочин на ґрунті ненависті, спрямований проти католиків”, – заявив директор ФБР Каш Патель у дописі на X.

Двоє дітей віком восьми та десяти років загинули, коли нападник відкрив вогонь через вікна церкви Благовіщення вчора вранці.

Нападника загинув на місці події від вогнепального поранення, яке він заподіяв сам собі. Пізніше поліція ідентифікувала його як 23-річного Робіна Вестманома.

Папа Лев XIV, перший американський папа, заявив, що він “глибоко засмучений нападом”.

Начальник поліції Браян О'Гара заявив журналістам: “Це був навмисний акт насильства проти невинних дітей та інших вірян”. “Чиста жорстокість і боягузтво стрільби по церкві, повній дітей, абсолютно незрозумілі”, – сказав він.

Поліцейське управління Міннеаполіса проводить розслідування стрілянини за підтримки федеральних агентств. Влада ще не оприлюднила ймовірний мотив нападу.