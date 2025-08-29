Президент Португалії назвав Трампа "російським чи радянським агентом"

Під час виступу на заході для молоді у місті Каштело-де-Віде президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза заявив, що Дональд Трамп є "радянським або російським агентом".

Як пише CNN, глава держави розповідав юним слухачам "Літнього університету" про виклики міжнародної політики. Господар Білого дому, на думку Соузи, є втіленням "нового стилю політичного лідерства", який полягає у емоційності та прямому контакті з громадянами.

Проте, як зазначив португальський президент, Трамп як очільник провідної супердержави "діє наче російський агент і стратегічно сприяє Росії".

Соуза також відзначив, що у питанні російсько-української війни США за каденції Трампа "перетворилися із союзника однієї сторони на арбітра, який хоче спілкуватися лише з іншою, виключаючи з активних переговорів Україну та Європу".