Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Президент Португалії назвав Трампа "російським чи радянським агентом"

Відверта оцінка "нового політичного стилю" республіканця.

Президент Португалії назвав Трампа "російським чи радянським агентом"
Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза
Фото: EPA/UPG

Під час виступу на заході для молоді у місті Каштело-де-Віде президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза заявив, що Дональд Трамп є "радянським або російським агентом".

Як пише CNN, глава держави розповідав юним слухачам "Літнього університету" про виклики міжнародної політики. Господар Білого дому, на думку Соузи, є втіленням "нового стилю політичного лідерства", який полягає у емоційності та прямому контакті з громадянами.

Проте, як зазначив португальський президент, Трамп як очільник провідної супердержави "діє наче російський агент і стратегічно сприяє Росії". 

Соуза також відзначив, що у питанні російсько-української війни США за каденції Трампа "перетворилися із союзника однієї сторони на арбітра, який хоче спілкуватися лише з іншою, виключаючи з активних переговорів Україну та Європу". 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies