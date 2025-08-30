Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп скасував погоджену Конгресом закордонну допомогу на 5 млрд доларів

Справа Ілона Маска зі скорочення державних витрат жива.

Трамп скасував погоджену Конгресом закордонну допомогу на 5 млрд доларів
Дональд Трамп у Конгресі США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп фактично скасував рішення Конгресу щодо надання допомоги іншим державам на суму близько 5 мільярдів доларів.

Як пише BBC, республіканець скористався юридичним механізмом, який востаннє був застосований Білим домом у 1977 році. Він має назву "кишенькове скасування" і дозволяє главі держави втручатися у фінансові рішення парламенту.

З п'яти погоджених Конгресом мільярдів 3 мали піти на програми фактично знищеного Трампом агентства USAID, а ще 900 мільйонів - Державному департаменту. 800 мільйонів з них мали профінансувати закордонну миротворчу діяльність США, ще 300 мільйонів - "просувати демократичні цінності в інших державах".

Оскільки Трамп скористався "кишеньковим скасуванням" надто близько до кінця фіскального року 30 вересня, кошти ризикують так і не бути витраченими. Навіть однопартійці президента стверджують, що він посягнув на виняткові права законодавчої влади. 
