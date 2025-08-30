Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Макрон відкинув можливість дострокового складання повноважень

Франція на порозі нової політичної кризи.

Макрон відкинув можливість дострокового складання повноважень
Емманюель Макрон
Фото: скриншот відео

Президент Франції Емманюель Макрон заперечив ймовірнісь сценарію, за якого відставка уряду та потенційні нові дострокові вибори парламенту можуть супроводжуватися припиненням повноважень глави держави.

Як пише Le Figaro, Макрон заявив, що "вірить у демократію і те, що люди обирають мандат". За словами президента, французи довірили саме йому той мандат, який він має намір виконувати до кінця своєї каденції.

Попри очевидно мізерні шанси прем'єра Франсуа Байру отримати від Національних зборів вотум довіри для скорочення бюджетних витрат, Макрон висловив сподівання на те, що уряд та парламент досягнуть згоди у фінансових питаннях.
