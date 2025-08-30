Макрон відкинув можливість дострокового складання повноважень

Президент Франції Емманюель Макрон заперечив ймовірнісь сценарію, за якого відставка уряду та потенційні нові дострокові вибори парламенту можуть супроводжуватися припиненням повноважень глави держави.

Як пише Le Figaro, Макрон заявив, що "вірить у демократію і те, що люди обирають мандат". За словами президента, французи довірили саме йому той мандат, який він має намір виконувати до кінця своєї каденції.

Попри очевидно мізерні шанси прем'єра Франсуа Байру отримати від Національних зборів вотум довіри для скорочення бюджетних витрат, Макрон висловив сподівання на те, що уряд та парламент досягнуть згоди у фінансових питаннях.