Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Головна

70% французів хочуть провалу свого прем'єра у парламенті

Франсуа Байру не має підтримки з боку населення.

70% французів хочуть провалу свого прем'єра у парламенті
Фото: midilibre.fr

Французький телеканал BFMTV провів опитування щодо вотуму довіри до уряду, за який парламент республіки голосуватиме 8 вересня на тлі наміру прем'єр-міністра Франсуа Байру суттєво скоротити публічні витрати та соціальні виплати.

Результати соціологічного дослідження свідчать, що сформований у грудні минулого року кабінет міністрів більше не має підтримки населення. 7 з 10 респондентів так чи інакше бажають уряду провалу та відставки.

45% французів бути категоричними у своєму прагненні більше не бачити Байру в ролі прем'єра, ще 27% схиляються до того, що міністрам не варто далі працювати. Така ж кількість людей виступають за те, щоб вотум довіри було ухвалено, але лише 6% обрали варіант "повністю згодні". 

55% громадян не вважають, що відставка Байру призведе до погіршення політичної чи економічної ситуації, бо "куди вже гірше". 69% згодні зі сценарієм розпуску парламенту. Приблизно така ж кількість тих, хто підтримав би відставку президента Емманюеля Макрона
