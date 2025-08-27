70% французів хочуть провалу свого прем'єра у парламенті

Французький телеканал BFMTV провів опитування щодо вотуму довіри до уряду, за який парламент республіки голосуватиме 8 вересня на тлі наміру прем'єр-міністра Франсуа Байру суттєво скоротити публічні витрати та соціальні виплати.

Результати соціологічного дослідження свідчать, що сформований у грудні минулого року кабінет міністрів більше не має підтримки населення. 7 з 10 респондентів так чи інакше бажають уряду провалу та відставки.

45% французів бути категоричними у своєму прагненні більше не бачити Байру в ролі прем'єра, ще 27% схиляються до того, що міністрам не варто далі працювати. Така ж кількість людей виступають за те, щоб вотум довіри було ухвалено, але лише 6% обрали варіант "повністю згодні".

55% громадян не вважають, що відставка Байру призведе до погіршення політичної чи економічної ситуації, бо "куди вже гірше". 69% згодні зі сценарієм розпуску парламенту. Приблизно така ж кількість тих, хто підтримав би відставку президента Емманюеля Макрона.