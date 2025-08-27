Мерц: капітуляція України лише дасть Путіну час для нової війни

Канцлер вважає, що війна Росії проти України повинна завершитися, але «не будь-якою ціною».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна Росії проти України повинна завершитися, але «не будь-якою ціною», передає The Guardian.

За словами канцлера, капітуляція Києва була б неприйнятною, оскільки це дозволило б Кремлю підготуватися до нової агресії.

«Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише купила б час для Росії, і Путін використав би цей час, щоб підготуватися до наступної війни», – наголосив Мерц під час спільної пресконференції у Кишиневі.