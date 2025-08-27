«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Стабілізація під Добропіллям
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Мерц: капітуляція України лише дасть Путіну час для нової війни

Мерц: капітуляція України лише дасть Путіну час для нової війни
Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна Росії проти України повинна завершитися, але «не будь-якою ціною», передає The Guardian.

За словами канцлера, капітуляція Києва була б неприйнятною, оскільки це дозволило б Кремлю підготуватися до нової агресії.

«Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише купила б час для Росії, і Путін використав би цей час, щоб підготуватися до наступної війни», – наголосив Мерц під час спільної пресконференції у Кишиневі.

  • Тим часом Україна готує майданчики для переговорів лідерів, аби досягнути домовленості про припинення війни, повідомив Володимир Зеленський.
  • Керівник ОПУ Андрій Єрмак і Секретар РНБО Рустем Умєров відвідали Катар, Саудівську Аравію, а також поїдуть у Швейцарію і США.
  • Висловили готовність прийняти зустріч Трампа, Зеленського і Путіна Туреччина та Австрія.
