Мерц: капітуляція України лише дасть Путіну час для нової війни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна Росії проти України повинна завершитися, але «не будь-якою ціною», передає The Guardian.
За словами канцлера, капітуляція Києва була б неприйнятною, оскільки це дозволило б Кремлю підготуватися до нової агресії.
«Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише купила б час для Росії, і Путін використав би цей час, щоб підготуватися до наступної війни», – наголосив Мерц під час спільної пресконференції у Кишиневі.
- Тим часом Україна готує майданчики для переговорів лідерів, аби досягнути домовленості про припинення війни, повідомив Володимир Зеленський.
- Керівник ОПУ Андрій Єрмак і Секретар РНБО Рустем Умєров відвідали Катар, Саудівську Аравію, а також поїдуть у Швейцарію і США.
- Висловили готовність прийняти зустріч Трампа, Зеленського і Путіна Туреччина та Австрія.