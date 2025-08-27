«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: у п'ятницю відбудеться зустріч української та американської делегацій у США

Україна готує майданчики, які будуть готові прийняти зустріч лідерів, додав глава держави.

Зеленський: у п’ятницю відбудеться зустріч української та американської делегацій у США
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

29 серпня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і Секретар РНБО Рустем Умєров проведуть зустріч з командою Дональда Трампа у Нью-Йорку.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

Перед цим запланований ще візит української делегації до Швейцарії.

«Вчора Андрій Єрмак та Рустем Умєров були на зустрічах в Катарі, зокрема, щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра зустрічі в Швейцарії, в п'ятницю в Сполучених Штатах Америки, Нью-Йорк. Зустрічі з командою президента Трампа", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна готує майданчики, які будуть готові прийняти зустріч лідерів.

«Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки», - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що Росію треба «примушувати до реальних кроків», аби вона зупинила війну.
