Стабілізація під Добропіллям
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Віцепрем’єр поїхав в Угорщину говорити про вступ України до ЄС і захист прав нацменшин

Також ішлося про залучення Угорщини до проєктів із відбудови нашої держави.

Віцепрем’єр поїхав в Угорщину говорити про вступ України до ЄС і захист прав нацменшин
Тарас Качка під час зустрічі з угорськими посадовцями
Фото: пресслужба Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів у Будапешті переговори угорськими посадовцями щодо вступу України до ЄС і захисту прав нацменшин.

Про це повідомила пресслужба Офісу віцепрем’єра.

Качка зустрівся з міністром у справах ЄС Яношем Бокою, державним секретарем та заступником міністра закордонних справ Левенте Мадяром і міністром сільського господарства Іштваном Надєм. 

Посадовці обговорили, зокрема, відкриття переговорних кластерів, безпекову ситуацію в Україні та зусилля для досягнення сталого миру, посилення співпраці у торгівлі, енергетиці та можливості для участі Угорщини у проєктах з відновлення нашої держави.

Під час візиту Качка відвідав також двомовну українську національну школу імені Тараса Шевченка при Державному самоврядуванні українців Угорщини (ДСУУ), де навчаються українські діти; двомовну загальноосвітню школу та гімназію на базі Навчально-виховного комплексу “Maszoret Avot” (на базі якого функціонує садочок для дошкільнят). 
