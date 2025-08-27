Віцепрем’єр поїхав в Угорщину говорити про вступ України до ЄС і захист прав нацменшин

Також ішлося про залучення Угорщини до проєктів із відбудови нашої держави.

Тарас Качка під час зустрічі з угорськими посадовцями

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів у Будапешті переговори угорськими посадовцями щодо вступу України до ЄС і захисту прав нацменшин.

Про це повідомила пресслужба Офісу віцепрем’єра.

Качка зустрівся з міністром у справах ЄС Яношем Бокою, державним секретарем та заступником міністра закордонних справ Левенте Мадяром і міністром сільського господарства Іштваном Надєм.

Посадовці обговорили, зокрема, відкриття переговорних кластерів, безпекову ситуацію в Україні та зусилля для досягнення сталого миру, посилення співпраці у торгівлі, енергетиці та можливості для участі Угорщини у проєктах з відновлення нашої держави.

Під час візиту Качка відвідав також двомовну українську національну школу імені Тараса Шевченка при Державному самоврядуванні українців Угорщини (ДСУУ), де навчаються українські діти; двомовну загальноосвітню школу та гімназію на базі Навчально-виховного комплексу “Maszoret Avot” (на базі якого функціонує садочок для дошкільнят).