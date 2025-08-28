«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Президентка Єврокомісії заявила, що обурена “найсмертоноснішою з липня” атакою на Київ, і пообіцяла посилити санкційний тиск

Скоро європейські чиновники мають представити 19-й жорсткий пакет санкцій.

Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обурена “найсмертоноснішою з липня” атакою на Київ, і пообіцяла посилити санкційний тиск.

“Я обурена атакою на Київ, від якої також постраждало представництво ЄС. Це була найсмертоносніша атака на столицю з липня”, – сказала фон дер Ляєн. 

Вона зазначила, що 2 ракети вдарили за 50 метрів від розташування представництва ЄС із перервою у 20 секунд. 

“Це демонструє, що Кремль не зупиниться ні перед чим на шляху терору проти України, сліпо вбиваючи цивільних – чоловіків, жінок, дітей – і навіть атакуючи Європейський Союз”, – сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що саме тому ЄС зберігає максимальний тиск на Росію, що означає посилення санкційного режиму. Скоро європейські чиновники мають представити 19-й жорсткий пакет санкцій. Водночас продовжуватиметься робота щодо заморожених російських активів, щоб використати їх для військової допомоги Україні та її відбудови.

Також Брюссель викликає російського посла через пошкодження обстрілом будівлі представництва ЄС у Києві.
