Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаПолітика

Єврокомісарка Марта Кос: Єврокомісія налаштована якнайшвидше відкрити перший кластер перемовин з Україною

Марта Кос також наголосила на необхідності підтримки реформ.

Єврокомісарка Марта Кос: Єврокомісія налаштована якнайшвидше відкрити перший кластер перемовин з Україною
Марта Кос та Тарас Качка
Фото: Марта Кос

Єврокомісарка Марта Кос розповіла про прогрес щодо вступу України до ЄС.

“Я наголосила на необхідності підтримки реформ та підтвердила зобов'язання Комісії відкрити перший кластер якомога швидше”, - написала Марта Кос.

Таку заяву вона зробила після розмови з з віцепрем’єр-міністром України з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою.

Єврокомісарка також додала, що обговорила з Качкою конкретні наступні кроки та домовилась із ним про регулярний діалог.

  • Нещодавно прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що до кінця року Україна буде готова до переговорів про вступ до ЄС за всіма кластерами.

  • Наприкінці червня Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС, а пізніше розпочала фінальний у сферах енергетики і трансєвропейських мереж.

  • Видання Politico писало, що ЄС може пришвидшити шлях Молдови до членства у блоці, обійшовши Україну. Зокрема, європейські країни можуть проголосувати за відкриття першого “переговорного кластера” для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies