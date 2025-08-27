Єврокомісарка Марта Кос: Єврокомісія налаштована якнайшвидше відкрити перший кластер перемовин з Україною

Марта Кос також наголосила на необхідності підтримки реформ.

Єврокомісарка Марта Кос розповіла про прогрес щодо вступу України до ЄС.

“Я наголосила на необхідності підтримки реформ та підтвердила зобов'язання Комісії відкрити перший кластер якомога швидше”, - написала Марта Кос.

Таку заяву вона зробила після розмови з з віцепрем’єр-міністром України з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою.

Єврокомісарка також додала, що обговорила з Качкою конкретні наступні кроки та домовилась із ним про регулярний діалог.