Єврокомісарка Марта Кос: Єврокомісія налаштована якнайшвидше відкрити перший кластер перемовин з Україною

Єврокомісарка Марта Кос розповіла про прогрес щодо вступу України до ЄС.
“Я наголосила на необхідності підтримки реформ та підтвердила зобов'язання Комісії відкрити перший кластер якомога швидше”, - написала Марта Кос.
Таку заяву вона зробила після розмови з з віцепрем’єр-міністром України з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою.
Єврокомісарка також додала, що обговорила з Качкою конкретні наступні кроки та домовилась із ним про регулярний діалог.
Нещодавно прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що до кінця року Україна буде готова до переговорів про вступ до ЄС за всіма кластерами.
Наприкінці червня Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС, а пізніше розпочала фінальний у сферах енергетики і трансєвропейських мереж.
Видання Politico писало, що ЄС може пришвидшити шлях Молдови до членства у блоці, обійшовши Україну. Зокрема, європейські країни можуть проголосувати за відкриття першого “переговорного кластера” для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства.