Стабілізація під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
​У Одесі дипломати чотирьох країн провели переговори і оголосили про новий формат співпраці Україна – Бенілюкс

Андрій Сибіга заявив, що цей  формат є символом і доказом приналежності України до Європи та Заходу, а також підтвердженням єдності Європи.

Дипломати України, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу
Фото: МЗС

У вівторок, 26 серпня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із очільниками МЗС Бельгії Максимом Прево, Люксембургу Ксав'є Беттелем та генеральною директоркою з європейських питань МЗС Нідерландів Хеллен Баккер у Одесі провели переговори, за результатами яких оголосили про новий формат співпраці Україна – Бенілюкс.

Як повідомили у МЗС, очільники дипломатичних відомств України, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу ухвалили спільну заяву.

У ній йдеться, що країни Бенілюксу продовжуватимуть підтримувати Україну з точки зору гуманітарної, військової, фінансової, політичної та реконструкційної допомоги стільки, скільки буде потрібно.

"Ми твердо налаштовані підтримувати Україну у задоволенні її фінансових потреб та допомагати Україні у довгостроковому відновленні та реконструкції. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на забезпечення справедливості та відшкодування збитків жертвам. Ми також продовжуватимемо узгоджувати дії ЄС щодо підтримки та запровадження обмежувальних заходів проти Росії", – зазначено у документі. 

Також там підтверджується невід'ємне право України обирати свою долю на основі Статуту ООН та міжнародного права та підтримка України на шляху до членства в ЄС. 

Країни Бенілюксу також підтверджують, що майбутнє України — в НАТО, і що вони продовжуватимуть супроводжувати її на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в Альянсі. 

Формат передбачає відданість гуманітарним пріоритетам, включаючи безпечне повернення всіх військовополонених та цивільних осіб України, зокрема дітей, насильно переміщених, переміщених або депортованих Росією. 

"З цією метою ми підтримуємо міжнародні ініціативи та механізми, такі як #BringKidsBackUA, для забезпечення справедливості та возз'єднання сімей", – йдеться у заяві. 

Країни погодилися поглиблювати практичну співпрацю в таких пріоритетних сферах, як безпека та оборона, гуманітарне розмінування, підзвітність, реформа сектору юстиції, енергетична стійкість, торгівля та інвестиції, зв'язок, цифрова трансформація, кібербезпека та боротьба з гібридними загрозами. 

"Ми також наголошуємо на важливості прозорості, інклюзивності та принципів сталого розвитку та стійкості процесу відновлення України", – додали у заяві. 

Як повідомили у МЗС, дипломати почали візит зі вшанування полеглих за Україну в російсько-українській війні у Меморіалі пам'яті. Вони ознайомились з пошкодженнями Одеського порту внаслідок російських атак і відвідали зруйнований енергетичний об'єкт.

Фото: МЗС
﻿
