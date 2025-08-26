Reuters: цього місяця США та РФ обговорили кілька енергетичних угод, які мають заохотити Кремль до миру в Україні

Також йшлося про послаблення Вашингтоном санкцій проти Росії.

Цього місяця урядовці США та Росії обговорили кілька енергетичних угод у рамках переговорів, спрямованих на досягнення миру в Україні, повідомляє Reuters із посиланням на п'ять джерел, знайомих з переговорами.

За їхніми словами, ці угоди були запропоновані як стимули для заохочення Кремля до згоди на мир в Україні та для послаблення Вашингтоном санкцій проти Росії.

Зокрема посадовці обговорили можливість повторного входження приватної нафтової корпорації США Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту Сахалін-1.

Вони також порушили питання про можливість придбання Росією американського обладнання для своїх газових проєктів, таких як Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями Заходу.

Ще однією ідеєю було придбання Сполученими Штатами атомних криголамів у Росії.

Переговори відбулися під час візиту представника Трампа Стіва Віткоффа до Москви на початку цього місяця, коли він зустрівся з Путіним та його інвестиційним посланником Кирилом Дмитрієвим, повідомили три джерела. Вони також обговорювалися в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, повідомили два джерела.

Ці угоди також коротко обговорювалися на саміті на Алясці 15 серпня, повідомило одне джерело.

«Білий дім дійсно хотів опублікувати заголовок після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду», – сказало одне з джерел. «Так Трамп би відчув, що чогось досяг».

Трамп та його команда з національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими чиновниками щодо двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства та покласти край війні, заявив чиновник Білого дому у відповідь на запитання про угоди. Подальші публічні обговорення цих питань не відповідають національним інтересам, сказав чиновник.