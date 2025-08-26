​Єврокомісарка з питань розширення і віцепрем’єр Качка обговорили реформи в Україні для вступу в ЄС

26 серпня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела відеозустріч з віцепрем’єр-міністром України з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою, передає «Європейська правда».
Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт повідомив, що розмова була присвячена перебігу європейської інтеграції України, включно з порядком денним реформ і подальшими кроками на шляху приєднання до ЄС.
«Відеозустріч із віцепрем’єр-міністром має на меті підбити підсумки процесу вступу України, включаючи порядок денний реформ, а також наступні кроки щодо приєднання», – зазначив Ламмерт.
Речник Єврокомісії додав, що остаточне рішення щодо подальших кроків у процесі вступу України до Євросоюзу має ухвалити Рада ЄС.
- Нещодавно прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що до кінця року Україна буде готова до переговорів про вступ до ЄС за всіма кластерами.
- Наприкінці червня Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС, а пізніше розпочала фінальний у сферах енергетики і трансєвропейських мереж.
- Видання Politico писало, що ЄС може пришвидшити шлях Молдови до членства у блоці, обійшовши Україну. Зокрема, європейські країни можуть проголосувати за відкриття першого “переговорного кластера” для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства.