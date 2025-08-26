​Єврокомісарка з питань розширення і віцепрем’єр Качка обговорили реформи в Україні для вступу в ЄС

Також перемовини мали на меті підбити підсумки процесу вступу нашої держави.

26 серпня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела відеозустріч з віцепрем’єр-міністром України з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою, передає «Європейська правда».

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт повідомив, що розмова була присвячена перебігу європейської інтеграції України, включно з порядком денним реформ і подальшими кроками на шляху приєднання до ЄС.

«Відеозустріч із віцепрем’єр-міністром має на меті підбити підсумки процесу вступу України, включаючи порядок денний реформ, а також наступні кроки щодо приєднання», – зазначив Ламмерт.

Речник Єврокомісії додав, що остаточне рішення щодо подальших кроків у процесі вступу України до Євросоюзу має ухвалити Рада ЄС.