Свириденко: до кінця року Україна буде готова до переговорів про вступ до ЄС за всіма кластерами

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що до кінця року Україна буде готова до переговорів про вступ до ЄС за всіма кластерами.

Про це вона сказала під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає кореспондент LB.ua. «Ми рухаємося до ЄС через реформи, через відкриття ринків та інтеграцію в Європейську систему безпеки. Ми до кінця року завершуємо ключовий етап. Спільно з Європейською комісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС і ми будемо готові розпочати переговори про вступ за всіма 6 кластерами», – заявила вона.

Свириденко підкреслила, що технічно готовність України розпочати такі переговори буде.

«І це наш стратегічний пріоритет, і я вважаю, що це наш обов'язок перед українським суспільством. І я дуже радію, що це наш з вами спільний пріоритет, і ми з вами будемо рухатись по цьому напрямку», – анонсувала Свириденко.