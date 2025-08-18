КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Свириденко: до кінця року Україна буде готова до переговорів про вступ до ЄС за всіма кластерами

Технічно готовність України розпочати такі переговори буде. 

Глава КМУ Юлія Свириденко під час презентації проєкту Програми дій уряду,
Фото: Анна Стешенко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що до кінця року Україна буде готова до переговорів про вступ до ЄС за всіма кластерами.

Про це вона сказала під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає кореспондент LB.ua. «Ми рухаємося до ЄС через реформи, через відкриття ринків та інтеграцію в Європейську систему безпеки. Ми до кінця року завершуємо ключовий етап. Спільно з Європейською комісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС і ми будемо готові розпочати переговори про вступ за всіма 6 кластерами», – заявила вона. 

Свириденко підкреслила, що технічно готовність України розпочати такі переговори буде. 

«І це наш стратегічний пріоритет, і я вважаю, що це наш обов'язок перед українським суспільством. І я дуже радію, що це наш з вами спільний пріоритет, і ми з вами будемо рухатись по цьому напрямку», – анонсувала Свириденко.

  • Наприкінці червня Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС, а пізніше розпочала фінальний у сферах енергетики і трансєвропейських мереж.
  • Видання Politico писало, що ЄС може пришвидшити шлях Молдови до членства у блоці, обійшовши Україну
  • Європейські країни можуть проголосувати за відкриття першого “переговорного кластера” для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства.
