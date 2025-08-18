Александер Стубб: ми знайшли рішення у 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році

Стубб наголосив, що ситуація дуже складна, і саме тому європейські лідери зустрічаються з президентами США та України у Вашингтоні.

Президент Фінляндії Александер Стубб розповів про історичні аналогії щодо припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Sky News.

“У нас, звичайно, є власний історичний досвід з Росією... і якщо я подивлюся на позитивні сторони нашого нинішнього стану, то ми знайшли рішення у 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край агресивній війні Росії та досягти тривалого та справедливого миру”, – сказав Стубб.

Він наголосив, що ситуація дуже складна, і саме тому європейські лідери зустрічаються з президентами США та України у Вашингтоні.

Стубб також зазначив, що за останні два тижні, ймовірно, вдалось досягти більшого прогресу в припиненні війни, ніж за останні три з половиною роки.