Білий дім: Путін пообіцяв зустрітись із Зеленським

Речниця адміністрації президента Трампа Керолайн Левітт прокоментувала інформацію щодо згоди російського диктатора Володимира Путіна зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, передає Суспільне.
"Так, пообіцяв. Я відповіла на ваше питання", - сказала речниця адміністрації президента США.
Зазначається, що раніше глава російської дипломатії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форм роботи щодо "українського врегулювання”. Це стосується як двосторонніх, так і тристоронніх зустрічей.
Також Лавров наголосив, що “будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати дуже ретельно”, і що “без поваги до безпеки Росії та прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості йтися не може”.
- Трамп і Зеленський відмовилися від зустрічі з Путіним у Москві.
Цими днями відбуваються інтенсивні перемовини за участі президентів США, України і РФ, а також лідерів ЄС.
Росія наполягає на територіальних поступках України, відмові від НАТО, захисті російської мови і РПЦ та її структур.
Європейські союзники обіцяють продовження підтримки Києва, наголошують на територіальній цілісності нашої держави та погрожують новими санкціями Москві.
Трамп відмовляється бачити Україну в НАТО і обіцяє гарантії безпеки, щоправда, без конкретики. Детальніше про перебіг останніх перемовин президентів України і США читайте у матеріалі LB.ua.
Тим часом висловила готовність стати майданчиком для переговорів Швейцарія і навіть пообіцяла не арештовувати Путіна попри Римський статут.
Американський президент Дональд Трамп сподівається, що російський керманич Владімір Путін рухатиметься до завершення війни в Україні, але визнає, що той може насправді не хотіти домовлятися.