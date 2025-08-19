Білий дім: Путін пообіцяв зустрітись із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року

Речниця адміністрації президента Трампа Керолайн Левітт прокоментувала інформацію щодо згоди російського диктатора Володимира Путіна зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, передає Суспільне.

"Так, пообіцяв. Я відповіла на ваше питання", - сказала речниця адміністрації президента США.

Зазначається, що раніше глава російської дипломатії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форм роботи щодо "українського врегулювання”. Це стосується як двосторонніх, так і тристоронніх зустрічей.

Також Лавров наголосив, що “будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати дуже ретельно”, і що “без поваги до безпеки Росії та прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості йтися не може”.

Трамп і Зеленський відмовилися від зустрічі з Путіним у Москві.