Білий дім: Путін пообіцяв зустрітись із Зеленським

Подробиць Білий дім не повідомив.

Білий дім: Путін пообіцяв зустрітись із Зеленським
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Речниця адміністрації президента Трампа Керолайн Левітт прокоментувала інформацію щодо згоди російського диктатора Володимира Путіна зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, передає Суспільне.

"Так, пообіцяв. Я відповіла на ваше питання", - сказала речниця адміністрації президента США.

Зазначається, що раніше глава російської дипломатії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форм роботи щодо "українського врегулювання”. Це стосується як двосторонніх, так і тристоронніх зустрічей.

Також Лавров наголосив, що “будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати дуже ретельно”, і що “без поваги до безпеки Росії та прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості йтися не може”.

  • Цими днями відбуваються інтенсивні перемовини за участі президентів США, України і РФ, а також лідерів ЄС. 

  • Росія наполягає на територіальних поступках України, відмові від НАТО, захисті російської мови і РПЦ та її структур.

  • Європейські союзники обіцяють продовження підтримки Києва, наголошують на територіальній цілісності нашої держави та погрожують новими санкціями Москві.

  • Трамп відмовляється бачити Україну в НАТО і обіцяє гарантії безпеки, щоправда, без конкретики. Детальніше про перебіг останніх перемовин президентів України і США читайте у матеріалі LB.ua.

  • Тим часом висловила готовність стати майданчиком для переговорів Швейцарія і навіть пообіцяла не арештовувати Путіна попри Римський статут.

  • Американський президент Дональд Трамп сподівається, що російський керманич Владімір Путін рухатиметься до завершення війни в Україні, але визнає, що той може насправді не хотіти домовлятися
﻿
