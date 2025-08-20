КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

Він керував товариством до посади в уряді. 

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін
Фото: Телеграм Германа Сметаніна

Ексміністр з питань стратегічної промисловості Герман Сметанін удруге призначений керівником Укроборонпрому. Він став переможцем конкурсу, проведеного міжнародною компанією Odgers Berndtson.

Загалом було 14 кандидатів. Наглядова рада товариства Сметаніна уже призначила, йдеться у повідомленні АТ.

“Рішення про призначення нового Генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору”, – йдеться в повідомленні.

Голова наглядової ради АТ Давід Ломджарія вважає, що Сметанін має унікальний досвід роботи і знається на внутрішніх процесах підприємств та організації роботи ОПК на урядовому рівні.

“Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий Генеральний директор АТ «УОП» здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію”, – прокоментував він. 

Хто такий Герман Сметанін?

З 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому.

Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП "Завод імені В.О. Малишева".

З квітня 2021 року по квітень 2023 працював директором Державного підприємства ”Харківський бронетанковий завод".

У квітні 2023 Кабінетом Міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева".

28 червня 2023 Кабмін призначив Германа Сметаніна новим керівником АТ "Українська оборонна промисловість".

З 5 вересня 2024 – міністр стратегічних галузей промисловості України.

В липні 2025, під час реорганізації українського уряду, очолюване Сметаніним міністерство приєднали до міністерства оборони. Таким чином він втратив посаду в уряді, але президент іще напередодні відповідного голосування в Раді сказав, що Сметанін повернеться до Укроборонпрому. 
