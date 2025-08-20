Альона Гетьманчук вручила вірчий лист для генерального секретаря НАТО Марка Рютте

Тепер Альона Гетьманчук вже офіційно глава Місії України при НАТО

Глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук повідомила, що вручила вірчий лист для генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

“Тепер вже офіційно - Глава Місії України при НАТО”, - написала вона.

Під час розмови з Рютте Гетьманчук подякувала за ініціативу PURL, завдяки якій вдалось акумулювати вже 1,5 млрд доларів на закупівлю у США життєво важливих озброєнь для України.

Глава місії України при НАТО також наголосила на потребах українського оборонного виробництва та необхідних ресурсах для сталості збройних сил.

Співрозмовники обговорили, яким чином задіювати нову оборонну ціль НАТО в 5%, та як максимально задіяти всі програми та інструменти, які є і ще будуть по лінії Україна-НАТО.

“Ну і, звісно, окремо підкреслила важливість того, щоб перспектива членства і України в НАТО залишалась "на столі", - додала Альона Гетьманчук.

13 червня Володимир Зеленський підписав указ про призначення нової керівниці місії України при НАТО - нею стала Альона Гетьманчук.