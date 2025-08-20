На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаПолітика

Альона Гетьманчук вручила вірчий лист для генерального секретаря НАТО Марка Рютте

Тепер Альона Гетьманчук вже офіційно глава Місії України при НАТО

Альона Гетьманчук вручила вірчий лист для генерального секретаря НАТО Марка Рютте
Альона Гетьманчук та Марк Рютте
Фото: Альона Гетьманчук

Глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук повідомила, що вручила вірчий лист для генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

“Тепер вже офіційно - Глава Місії України при НАТО”, - написала вона. 

Під час розмови з Рютте Гетьманчук подякувала за ініціативу PURL, завдяки якій вдалось акумулювати вже 1,5 млрд доларів на закупівлю у США життєво важливих озброєнь для України. 

Глава місії України при НАТО також наголосила на потребах українського оборонного виробництва та необхідних ресурсах для сталості збройних сил. 

Співрозмовники обговорили, яким чином задіювати нову оборонну ціль НАТО в 5%, та як максимально задіяти всі програми та інструменти, які є і ще будуть по лінії Україна-НАТО.

“Ну і, звісно, окремо підкреслила важливість того, щоб перспектива членства і України в НАТО залишалась "на столі", - додала Альона Гетьманчук.

13 червня Володимир Зеленський підписав указ про призначення нової керівниці місії України при НАТО - нею стала Альона Гетьманчук.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies