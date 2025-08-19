Раді не вистачило голосів для утворення дорадчої групи експертів Рахункової палати

Сьогодні, 19 серпня, у Верховній Раді не вистачило голосів для утворення дорадчої групи експертів, яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати (проєкт постанови 13323).

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали лише 219 народних обранців.

Він зазначив, що прийняття цього законопроєкту є один з важливих етапів реформи Рахункової палати. Саме ця комісія має обрати нових 6 членів Рахункової палати.