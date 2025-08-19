Раді не вистачило голосів для утворення дорадчої групи експертів Рахункової палати

Сьогодні, 19 серпня, у Верховній Раді не вистачило голосів для утворення дорадчої групи експертів, яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати (проєкт постанови 13323).
Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали лише 219 народних обранців.
Він зазначив, що прийняття цього законопроєкту є один з важливих етапів реформи Рахункової палати. Саме ця комісія має обрати нових 6 членів Рахункової палати.
- Як раніше повідомляла голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, Рада рейтинговим голосуванням має обрати 3 українських експертів з пропозицій фракцій до дорадчої групи експертів, а також голосуванням 226+ затвердити постанову про склад групи.
- У грудні 2024 року Роксолана Підласа повідомила, що в Україні стартував конкурс на вакантні посади членів Рахункової палати. Перед цим Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату». Перевагу при відборі нових членів палати отримали міжнародні представники. Ухвалення реформи було вимогою міжнародних партнерів.
- На реформі Рахункової палати наполягали всі країни G7. У грудні 2023 року нардепи вирішили звільнити сімох членів РП усупереч застереженням послів G7, що це може підірвати довіру до інституції.
- Рахункова палата – орган контролю над надходженням і використанням бюджетних коштів та, серед іншого, відповідальна за нагляд за міжнародною допомогою.