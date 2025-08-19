Президент Зеленський обговорив із Премʼєром Норвегії гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Говорив із Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обмінялись оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили нашу спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України. Йонас відзначив, що це справді історичне досягнення: Європа ще ніколи не була такою обʼєднаною навколо України", — наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що мир може стати надійним та тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього. "Українці захистили незалежність, Україна обʼєднала багато народів і, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців".

Зараз українська сторона активно працює на всіх рівнях над конкретикою, над тим, якою буде архітектура гарантій, з усіма учасниками коаліції охочих, дуже предметно – зі Сполученими Штатами, і це один з найбільших результатів Вашингтону. "Вдячний усім, хто допомагає", – додає Зеленський.

"Звісно, обговорили наші двосторонні відносини з Норвегією: багато спільних речей робимо. Особливо цінуємо взаємодію в енергетичній сфері. Домовилися з Йонасом зустрітись найближчим часом. Дякую".