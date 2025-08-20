Глава МЗС Німеччини: напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні впливає на європейські інтереси

Провокаційна поведінка Китаю в Південно-Китайському морі та напруженість у Тайванській протоці створюють загрози міжнародній безпеці, які також впливають на Європу, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Індонезії в середу, передає Reuters.

«Зростаюча військова напористість Китаю в Південно-Китайському морі не лише загрожує безпеці Азії, але й підриває міжнародний порядок, заснований на правилах, в цілому», – сказав Вадефуль у своїй промові на заході, присвяченому зовнішній політиці, додавши, що в результаті цього під загрозою опинилися також важливі торговельні шляхи.

Щодо Тайванської протоки міністр сказав: «Будь-яка ескалація матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та процвітання, а також безпосередньо вплине на інтереси Німеччини та Європи».