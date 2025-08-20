«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Глава МЗС Німеччини: напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні впливає на європейські інтереси

Під загрозою опинилися, зокрема, важливі торговельні шляхи.

Глава МЗС Німеччини: напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні впливає на європейські інтереси
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Провокаційна поведінка Китаю в Південно-Китайському морі та напруженість у Тайванській протоці створюють загрози міжнародній безпеці, які також впливають на Європу, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Індонезії в середу, передає Reuters. 

«Зростаюча військова напористість Китаю в Південно-Китайському морі не лише загрожує безпеці Азії, але й підриває міжнародний порядок, заснований на правилах, в цілому», – сказав Вадефуль у своїй промові на заході, присвяченому зовнішній політиці, додавши, що в результаті цього під загрозою опинилися також важливі торговельні шляхи.

Щодо Тайванської протоки міністр сказав: «Будь-яка ескалація матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та процвітання, а також безпосередньо вплине на інтереси Німеччини та Європи».
