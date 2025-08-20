«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаПолітика

TikTok заблокував два канали підсанкційного політика Мураєва

Канали поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.

TikTok заблокував два канали підсанкційного політика Мураєва
Мураєв
Фото: скрін

TikTok заблокував канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. 

Як зазначає відомство, ці канали поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.

“Зараз мураєв створив резервний канал, але й він також припинить своє існування з часом”, – йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації нагадав, що Мураєв — колишній народний депутат та власник телеканалу «НАШ». Відносно нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом президента України, також Мураєв є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.
