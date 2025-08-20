Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: "Був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб закінчити з цією темою"

Президент вважає, що поки що тема виборів шкодить. 

Зеленський: "Був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб закінчити з цією темою"
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський сказав, що хотів би проведення виборів, аби покінчити з цією темою. Так він під час зустрічі з журналістами відповів на запитання про те, чи має намір балотуватися після війни.

Він закликав не розколювати державу. Зеленський вважає, що зараз ця тема не дає нічого, окрім “колотнечі”.

“Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо. Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих”, – прокоментував він.

  • Зеленський коментував питання виборів і під час нещодавньої поїздки до США. Президент сказав, що умовою їх проведення, окрім закінчення війни, є безумовна безпека, зокрема в повітрі. 
  • Проведення виборів до завершення воєнного стану є неконституційним. Попри те, за три з половиною роки повномасштабної війни різні політичні сили неодноразово підозрювали одна одну в початку передвиборчої процесу і підготовці до виборів. 
