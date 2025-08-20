Зеленський: "Був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб закінчити з цією темою"

Президент Володимир Зеленський сказав, що хотів би проведення виборів, аби покінчити з цією темою. Так він під час зустрічі з журналістами відповів на запитання про те, чи має намір балотуватися після війни.

Він закликав не розколювати державу. Зеленський вважає, що зараз ця тема не дає нічого, окрім “колотнечі”.

“Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо. Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих”, – прокоментував він.