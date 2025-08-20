Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Австралія приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Тепер країна може брати участь у його діяльності як Асоційований член.

Австралія приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Кількість учасників та асоційованих членів міжнародного Реєстру збитків зросла до сорока п’яти. Днями до рестру приєдналася Австралія. 

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України. 

"Після завершення офіційних процедур Австралія приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, та може брати участь у його діяльності як Асоційований член", – зазначили у міністерстві і додали, що відтепер Учасниками та Асоційованими членами міжнародного Реєстру збитків є 44 держави та Європейський Союз.

Реєстр збитків є першим елементом міжнародного компенсаційного механізму, необхідність якого була визнана резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.

З 02 квітня 2024 року Реєстр збитків приймає заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих російською агресією проти України.

Загалом до Реєстру можуть бути внесені заяви у 45 категоріях, які відкриваються поступово. Наразі доступні 11 з них:

  • вимушене внутрішнє переміщення;
  • смерть близького члена сім’ї;
  • зникнення безвісти близького члена сім’ї;
  • серйозні тілесні ушкодження;
  • сексуальне насильство;
  • катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;
  • позбавлення свободи;
  • примусова праця або служба;
  • пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;
  • пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;
  • втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Заяви до Реєстру збитків можна подавати через державний вебпортал Дія. Наразі це можуть робити громадяни України. Згодом подання заяв стане доступним для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

  • Станом на квітень 2025 року українці подали до Реєстру збитків майже 30 тисяч заяв.
