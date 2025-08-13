Посол Василь Мирошниченко: «Австралія — лідер допомоги Україні серед країн поза НАТО»

Австралія вже передала Україні 49 танків Abrams. Частина з них ще в дорозі, але всі мають прибути до кінця 2025 року. Загальна сума допомоги країни вже перевищила 1 мільярд доларів. Про це в інтерв’ю LB Live розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австралії і Новій Зеландії Василь Мирошниченко.

За словами дипломата, Австралія є найбільшим військовим донором України серед країн, що не входять до НАТО. Вона активно підтримує Київ не лише військово, а й економічно: фінансує гуманітарні програми, співпрацює з ЄБРР і вкладає кошти в енергетичний фонд під управлінням Міненерго та ЄС.

«Танки передано, решта в процесі. Австралія далеко, але залишається вірним союзником від перших днів повномасштабного вторгнення», — зазначив Мирошниченко.

Ми зібрали найважливіші цитати з цього інтерв’ю.