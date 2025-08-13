«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Посол Василь Мирошниченко: «Австралія — лідер допомоги Україні серед країн поза НАТО»

Австралія вже передала Україні 49 танків Abrams. Частина з них ще в дорозі, але всі мають прибути до кінця 2025 року. Загальна сума допомоги країни вже перевищила 1 мільярд доларів. Про це в інтерв’ю LB Live розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австралії і Новій Зеландії Василь Мирошниченко.

За словами дипломата, Австралія є найбільшим військовим донором України серед країн, що не входять до НАТО. Вона активно підтримує Київ не лише військово, а й економічно: фінансує гуманітарні програми, співпрацює з ЄБРР і вкладає кошти в енергетичний фонд під управлінням Міненерго та ЄС.

«Танки передано, решта в процесі. Австралія далеко, але залишається вірним союзником від перших днів повномасштабного вторгнення», — зазначив Мирошниченко.

Ми зібрали найважливіші цитати з цього інтерв’ю.

Інтерес Австралії та США до українських мінералів лише зростає

Австралія є одним з глобальних лідерів у сфері гірничодобувної промисловості. І цей досвід, за словами Мирошниченка, критично важливий для України, яка лише починає розкривати свій потенціал у сфері видобутку критичної сировини.

«Австралія — це Саудівська Аравія у сфері гірничодобувної індустрії. Усі великі проєкти — від Чилі до США — реалізують з її інженерною участю», — пояснив дипломат.

Прикладом австралійських інвестицій в Україну є Заваллівське родовище графіту — найбільше в Європі. Його придбали за два місяці до початку повномасштабної війни. Компанія-власник також володіє найбільшими у світі запасами графіту в Танзанії.

Графіт є ключовим елементом для виробництва батарей. За словами посла, інтерес до українських мінералів з боку Австралії та США лише зростає, особливо після підписання україно-американської угоди про співпрацю в цій сфері.

Василь Мирошниченко.
Фото: скрин відео
Василь Мирошниченко.

Австралійський мільярдер готовий проінвестувати 500 млн доларів у відбудову України

Наразі Україна веде перемовини з низкою австралійських компаній, які можуть інвестувати у видобуток і переробку стратегічної сировини.

«Це не про навчання. Це про інвестиції, побудову інфраструктури, інженерні компанії, які роблять усе — від підтвердження запасів до запуску виробництва. А це роки і мільйони доларів», — зазначив Мирошниченко.

Також триває співпраця з австралійським мільярдером Ендрю Форрестом. Він уже надав 30 млн австралійських доларів допомоги Україні й оголосив про готовність інвестувати 500 млн доларів у відбудову, зокрема в галузі мінералів.

Зустріч президента України Володимира Зеленського з австралійським бізнесменом і філантропом, засновником однієї з найбільших гірничодобувних компаній світу Fortescue Metals Group (FMG) Ендрю Форрестом у Мюнхені.
Фото: ОПУ
Зустріч президента України Володимира Зеленського з австралійським бізнесменом і філантропом, засновником однієї з найбільших гірничодобувних компаній світу Fortescue Metals Group (FMG) Ендрю Форрестом у Мюнхені.

Австралія підтримує Україну й називає Росію агресоркою

Окрім економіки й оборони, Австралія демонструє чітку політичну позицію. Уряд країни називає Росію агресоркою й регулярно приєднується до міжнародних санкцій. Зокрема, нещодавно Австралія запровадила обмеження проти російських танкерів.

За словами посла, особливої уваги потребує тіньовий нафтовий флот РФ, частина якого зареєстрована під прапором Островів Кука. Це територія з обмеженим суверенітетом, що підпорядковується Новій Зеландії. Триває робота з урядами Австралії та Нової Зеландії, щоб припинити цю схему. Це маловідома, але важлива історія.

Попри географічну відстань, Австралія залишається близьким союзником України на політичному, гуманітарному й економічному фронтах.

«Я прибув до Австралії наприкінці березня 2022 року і з того часу працюю щодня задля підтримки України. І підтримка лише зростає», — підсумував посол.

Василь Мирошниченко і Анжеліка Сизоненко
Фото: скрин відео
Василь Мирошниченко і Анжеліка Сизоненко

Анжеліка Сизоненко, журналістка LB Live
Юлія Біляченко, журналістка
