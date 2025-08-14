Меланія Трамп погрожує подати мільярдний позов на Гантера Байдена через наклеп

Він заявив, що Меланію і Дональда Трампів познайомив засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн.

Перша леді США Меланія Трамп пригрозила подати до суду на Гантера Байдена на суму понад $1 млрд після того, як він заявив, що її з Дональдом Трампом познайомив засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн.

Як пише ВВС, Байден про це сказав під час інтерв’ю на початку місяця, в якому різко розкритикував минулі зв’язки президента з Епштейном.

Адвокати першої леді, яка вийшла заміж за президента США Дональда Трампа у 2005 році, назвали цю заяву "неправдивою, принизливою, наклепницькою та провокаційною".

Дональд Трамп був другом Епштейна, але президент заявляв, що вони посварилися на початку 2000-х років, оскільки фінансист переманив працівників, які працювали у спа-центрі на гольф-клубі Трампа у Флориді.

У листі адвокатів першої леді до юриста Гантера Байдена вимагають відкликати заяву та вибачитися, інакше на сина експрезидента США подадуть позов на "понад $1 млрд компенсації збитків".У документі зазначається, що перша леді зазнала "значної фінансової та репутаційної шкоди" через повторення цієї заяви.

Також у листі молодшого сина Байдена звинувачують у "тривалій історії використання чужих імен" та повторенні цієї заяви, щоб "привернути увагу до себе".

Під час інтерв’ю з режисером Ендрю Каллагеном, опублікованого на початку місяця, Гантер Байден заявив, що неопубліковані документи, пов’язані з Епштейном, можуть викрити президента Трампа. Він сказав, що Епштейн познайомив Меланію з Трампом, настільки зв’язки були "широкими і глибокими".

Адвокати першої леді стверджують, що ця заява частково ґрунтується на словах журналіста Майкла Вулфа, автора критичної біографії президента. У нещодавньому інтерв’ю виданню The Daily Beast Вулф нібито стверджував, що перша леді була знайома з одним із знайомих Епштейна і Трампа в момент зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком. Пізніше видання зняло матеріал після звернення адвоката першої леді, який оскаржив зміст і подання матеріалу.

Доказів того, що Епштейн познайомив пару, немає. Він наклав на себе руки у в’язниці в 2019 році, очікуючи суду.

У профілі Harper’s Bazaar за січень 2016 року повідомлялося, що перша леді познайомилася зі своїм чоловіком у листопаді 1998 року на вечірці, організованій засновником модельного агентства.

Меланія Трамп сказала виданню, що відмовилася дати йому свій номер телефону, оскільки він був із супутницею.У матеріалі зазначалося, що на той час Трамп нещодавно розлучився зі своєю другою дружиною Марлою Мейплз.

Справа Епштейна і Трамп

Низка американських медіа стверджують, що президент США Дональд Трамп ще навесні отримав від свого оточення інформацію про те, що його ім'я є у документах, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна.

Трамп збирається судитись із виданням Wall Street Journal через публікацію ймовірного його листа до засудженого фінансиста.

Ілон Маск заявив, що Дональд Трамп є у “файлах Епштейна”. Саме тому, на думку мільярдера, їх не оприлюднили.

Конгрес США через позицію спікера Джонсона не голосував за заклик до Білого дому оприлюднити матеріали Епштейна.

Тим часом Конгрес США направив повістки на свідчення в рамках розслідування справи Епштейна Біллу і Гілларі Клінтон.