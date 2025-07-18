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Трамп буде судитись із Wall Street Journal через публікацію ймовірного листа Трампа до Епштейна

Видання назвало ймовірний лист Трампа до Епштейна “непристойним”.

Трамп буде судитись із Wall Street Journal через публікацію ймовірного листа Трампа до Епштейна
Епштейн і Трамп у 1997 році
Фото: соцмережі

Президент США Дональд Трамп збирається судитись із виданням Wall Street Journal через публікацію ймовірного листа Трампа до засудженого за сексуальну експлуатацію неповнолітніх фінансиста Джеффрі Епштейна (вчинив самогубство у тюрмі у 2019 році).

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Свій позов Трамп анонсував у соцмережі Truth Social.  

“Wall Street Journal опублікував ФЕЙКОВИЙ лист, нібито до Епштейна. Це не мої слова, не те, як я говорю. Крім того, я не малюю. Я сказав Руперту Мердоку [власнику видання], що це шахрайство, що він не повинен друкувати цю фейкову історію. Але він це зробив, і тепер я збираюся подати на нього до суду та на його третьосортну газету”, – написав Трамп.

Напередодні видання опублікувало матеріал про те, що у 2003 році помічниця Епштейна зібрала до його дня народження альбом із листами його “друзів”, у тому числі Трампа. 

Видання назвало ймовірний лист Трампа до Епштейна “непристойним”. Текст листа обрамлених контуром оголеної жінки, який, схоже, був намальований від руки маркером. 

“Пара маленьких дуг позначає груди жінки, а підпис майбутнього президента – хвилясте «Дональд» під її талією, що імітує лобкове волосся”, – йдеться у матеріалі.

Лист завершується словами: “З днем народження – і нехай кожен день буде ще однією чудовою таємницею”.
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