Трамп буде судитись із Wall Street Journal через публікацію ймовірного листа Трампа до Епштейна

Епштейн і Трамп у 1997 році

Президент США Дональд Трамп збирається судитись із виданням Wall Street Journal через публікацію ймовірного листа Трампа до засудженого за сексуальну експлуатацію неповнолітніх фінансиста Джеффрі Епштейна (вчинив самогубство у тюрмі у 2019 році).

Свій позов Трамп анонсував у соцмережі Truth Social.

“Wall Street Journal опублікував ФЕЙКОВИЙ лист, нібито до Епштейна. Це не мої слова, не те, як я говорю. Крім того, я не малюю. Я сказав Руперту Мердоку [власнику видання], що це шахрайство, що він не повинен друкувати цю фейкову історію. Але він це зробив, і тепер я збираюся подати на нього до суду та на його третьосортну газету”, – написав Трамп.

Напередодні видання опублікувало матеріал про те, що у 2003 році помічниця Епштейна зібрала до його дня народження альбом із листами його “друзів”, у тому числі Трампа.

Видання назвало ймовірний лист Трампа до Епштейна “непристойним”. Текст листа обрамлених контуром оголеної жінки, який, схоже, був намальований від руки маркером.

“Пара маленьких дуг позначає груди жінки, а підпис майбутнього президента – хвилясте «Дональд» під її талією, що імітує лобкове волосся”, – йдеться у матеріалі.

Лист завершується словами: “З днем народження – і нехай кожен день буде ще однією чудовою таємницею”.