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Конгрес США остаточно схвалив ініціативу Трамп скоротити на $9 млрд витрати на суспільні медіа та іноземну допомогу

Палата представників ухвалила законопроєкт 216 голосами проти 213.

Конгрес США остаточно схвалив ініціативу Трамп скоротити на $9 млрд витрати на суспільні медіа та іноземну допомогу
Фото: EPA/UPG

Палата представників Конгресу США вранці в п'ятницю, 18 липня, остаточно схвалила ініціативу президента Дональда Трампа скоротити на близько 9 мільярдів доларів витрати на суспільне мовлення та іноземну допомогу, передає AP.  

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Видання зазначає, що таким чином республіканці активізували свої зусилля, спрямовані на установи та програми, які вони вважають роздутими або не відповідають їхньому порядку денному.

Деякі республіканці були незадоволені скороченнями, але все одно підтримали їх, побоюючись суперечити Трампу чи порушувати його порядок денний.

Палата представників ухвалила законопроєкт 216 голосами проти 213. Раніше його ухвалив Сенат 51 голосом проти 48. Тепер він переходить до Трампа на підпис.

“Нам потрібно повернутися до фінансової рівноваги, і це важливий крок”, – сказав спікер Палати представників Майк Джонсон, республіканець від штату Луїзіана.

Це рішення скасовує близько 1,1 мільярда доларів для Корпорації суспільного мовлення та майже 8 мільярдів доларів для різноманітних програм іноземної допомоги, багато з яких розроблені для допомоги країнам, де тривають посуха, хвороби та політичні нестабільності.
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