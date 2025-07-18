Євродепутати закликають звільнити координаторку ЄК з антисемітизму через коментарі про Газу

Катерина фон Шнурбайн заявила, що “продаж випічки для Гази” в інституції ЄС створює дискомфортну атмосферу для євреїв.

26 депутатів Європарламенту вимагають звільнення координаторки Єврокомісії з боротьби з антисемітизмом Катеріни фон Шнурбейн через її слова про "випічку на підтримку Гази".

Про це пише Politico.

Згідно з витоком інформації, фон Шнурбайн заявила, що “продаж випічки для Гази” в інституції ЄС створює дискомфортну атмосферу для євреїв.

Законодавці заявили, що ймовірне втручання “виходить далеко за межі мандата координатора ЄС з питань антисемітизму та підриває його”.

У листі до Єврокомісії, підписаному депутатами від Renew, соціалістів, зелених та лівих далі йдеться: “вони особливо проблематичні в глобальному контексті, де законна критика держави Ізраїль все частіше ототожнюється з антисемітизмом.

Група EUStaff4Peace, яка організовувала такі розпродажі випічки, зокрема одну в Європейській службі зовнішніх дій цього тижня, заявила, що вона “стривожена ймовірними звинуваченнями”, висунутими проти фон Шнурбайн. Активісти чекають на спростування її позиції.

На захист фон Шнурбайн стали Єврейський конгрес та Єврокомісія.

Європейський єврейський конгрес, організація, що об’єднує національні єврейські громади, засудив кампанію проти фон Шнурбайн та розіслав пресреліз на її підтримку. У ньому йдеться, що баварська баронеса, яка обіймає цю посаду майже десять років, є “невпинною поборницею єврейського життя в Європі”, і що заклики до її відставки “ґрунтуються на хибних звинуваченнях та оманливому наративі”.

У Комісії заявили про однозначну підтримку координаторки.