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​Мерц: найближчим часом Україна отримає нову зброю для ударів на великі відстані

Також міністри оборони Британії і ФРН працюють над логістичними домовленостями щодо доставки систем ППО.

​Мерц: найближчим часом Україна отримає нову зброю для ударів на великі відстані
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає додаткову військову допомогу, зокрема, засоби для ударів на великі відстані. 

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Про це він повідомив після переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Sky News.

«Україна буде в набагато кращому становищі й зможе ефективно використовувати ці системи з нашою підтримкою в найближчі тижні та місяці», — сказав Мерц, коментуючи майбутні поставки.

Він не згадав про можливу передачу ракет Taurus, однак підтвердив, що Київ отримає нові засоби, які дозволять завдавати ударів по тилових цілях.

Канцлер також зазначив, що міністри оборони Британії і ФРН працюють над логістичними домовленостями щодо доставки систем протиповітряної оборони Patriot.

«Ми вдячні президенту Трампу за готовність підтримати Україну», — додав Мерц.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що рішення президента США Дональда Трампа надати Україні озброєння є «справді важливим».

«Ми давно працюємо з нашими союзниками і з США, особливо інтенсивно в останні тижні. І зараз ми дійшли до того, що президент чітко дав зрозуміти: він хоче, щоб Путін відступив, і підкріплює це реальними можливостями. Це справді важливо», — заявив Стармер. 

  • Цього місяця Мерц під час спілкування із журналістами заявив, що його уряд вважає постачання ракет Taurus для України "варіантом" та "відкритим питанням".
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