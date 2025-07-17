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Велика Британія знизить вік для голосування до 16 років

Запропоновані зміни має схвалити парламент, вони вирівняють виборчі права з Шотландією та Уельсом, де молодші виборці вже беруть участь у місцевих виборах.

Велика Британія знизить вік для голосування до 16 років
Фото: EPA/UPG

Британський уряд планує надати 16-річним право голосу на всіх виборах у Сполученому Королівстві в рамках масштабної реформи демократичної системи країни.

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Про це повідомляє Reuters.

Запропоновані зміни має схвалити парламент, вони вирівняють виборчі права з Шотландією та Уельсом, де молодші виборці вже беруть участь у місцевих виборах.

“Ми вживаємо заходів для усунення бар'єрів для участі, аби більша кількість людей могла долучитися до британської демократії”, – заявила віцепрем'єр-міністерка Анджела Рейнер.

Згідно з парламентськими даними, явка на загальних виборах 2024 року становила 59,7%, що є найнижчим показником на загальних виборах з 2001 року.

Дослідження країн, які знизили вік для голосування, показують, що 16-річні частіше голосували, ніж ті, хто вперше отримав право голосу у 18 років.

Лейбористська партія, чия популярність в уряді різко після переконливої перемоги рік тому, раніше обіцяла знизити віковий поріг для голосування.

Реформи також передбачають, що голосувати можна буде за банківськими картками, виданими у Великій Британії, водійськими правами та карткою ветерана.

Уряд планує посилити правила щодо політичних пожертвувань, перевіряючи внески понад 500 фунтів стерлінгів (670 доларів США) від непідзвітних організацій, а також усунути лазівки, які використовують фіктивні компанії.
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