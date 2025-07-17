Єврокомісія зупинила розгляд справи компанії Х на тлі торговельних переговорів зі США

Планувалося, що ЄС завершить розслідування до літніх канікул у блоку.

Європейська комісія призупинила одне зі своїх розслідувань щодо компанії Х Ілона Маска за порушення правил цифрової прозорості блоку. Розгляд призупинили, поки тривають торговельні переговори зі США.

Про це пише Financial Times із посиланням на трьох чиновників, знайомих з цим питанням.

Очікувалося, що Брюссель завершить розслідування справи до літніх канікул у ЄС, але пропустить цей термін. Імовірно, рішення приймуть після того, як з'явиться ясність у торговельних переговорах між ЄС та США.

"Все залежить від ситуації", – додав один із чиновників.

ЄС проводить кілька розслідувань щодо компанії X відповідно до Закону блоку про цифрові послуги. У цьому законі прописані правила великих онлайн-компаній, і вони стали "каменем спотикання" між Брюсселем та великими технологічними компаніями США, які підтримує адміністрація Дональда Трампа. Ці компанії стверджують, що ЄС несправедливо переслідує американські фірми та порушує принципи свободи слова.

Минулого року Брюссель визнав, що X попередньо порушила правила через оманливий дизайн та недостатній доступ до даних і прозорості. Блок може накладати штрафи до 6% річного світового доходу платформи, хоча очікується, що штрафи будуть нижчими цієї межі.

Комісія веде переговори щодо укладення торговельної угоди зі США з квітня, коли Трамп оголосив про так звані взаємні тарифи на блок. Спочатку вони становили 20 %, потім їх знизили до 10%, щоб дати час для переговорів. Згодом американський лідер оголосив, що з 1 серпня стягуватимуть тарифи розміром 30%.

За словами брюссельських чиновників, переговори роблять усі рішення, пов'язані зі США, особливо політично чутливими, оскільки ніхто не хоче образити Трампа та загострити трансатлантичні торговельні конфлікти.

Хоча Трамп і Маск цього року посварилися, президент США прямо розкритикував санкції ЄС проти американських компаній, порівнявши штрафи для технологічних компаній із "закордонним вимаганням".

Незважаючи на тиск США, президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не змінюватиме свої правила. У квітні блок наклав штрафи на Apple та власника Facebook Meta у розмірі 700 мільйонів євро за антимонопольні порушення. Але на відміну від розслідувань Apple та Meta, які підпадають під дію Закону про цифрові ринки, у Законі про цифрові послуги (DSA) немає чітких юридичних термінів. Це дає блоку більше політичної свободи дій. ЄС також проводить розслідування щодо Meta та TikTok.

Комісія заявила, що "провадження проти X згідно з Законом про цифрові послуги (DSA) триває", додавши, що виконання законодавства "не залежить від поточних переговорів".

Поряд із розслідуванням Брюсселем порушень прозорості X, також вивчають питання модерації контенту в компанії після того, як Маск запросив Алісу Вайдель з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" для розмови на платформі соціальних мереж напередодні виборів у країні.

Деякі європейські законодавці, зокрема польський уряд, також тиснуть на комісію, щоб розпочати розслідування щодо чат-бота Маска Grok після того, як він минулого тижня поширював антисемітські вислови.