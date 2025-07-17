Джерела: віцепрем'єрка Ольга Стефанішина може стати послом у США

Нинішня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина може стати послом України в США. Про такий план повідомив народний депутат Ярослав Железняк, і його підтвердили джерела LB у Офісі президента.

Раніше в пресі лунала інформація про намір запропонувати посаду посла України в США міністру оборони Рустему Умєрову. Однак учора з'явилися дані, що на цю посаду може претендувати й Стефанішина.

ZN.UA писало, нібито між Стефанішиною і Юлією Свириденко, яка має очолити уряд, "не найприємніші стосунки". Тому місця в уряді під її керівництвом для Ольги не буде.

Железняк з посиланням на неназваного співрозмовника написав, що причиною того, що Умєрова не номінуватимуть на посаду посла, є непогодження від американської сторони.

Учора президент Володимир Зеленський сказав, що Рустем Умєров після того, як його на посаді замінить Денис Шмигаль, посилить міжнародний трек. Але конкретної посади не назвав.

За даними LB, інформація про подальшу кар'єру Рустема Умєрова з'явиться найближчим днями.

Ольга Стефанішина

Уродженка Одеси, освіту здобула в КНУ імені Тараса Шевченка і Одеському національному економічному університеті. Має кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови та в галузі "фінансів і кредит".

З 2006 по 2007 займалася приватною юридичною практикою, а потім почала кар'єру в Міністерстві юстиції. З 2010 по 2015 була заступницею директора департаменту міжнародного права і директоркою у департаменті євроінтеграції.

З 2017 року працювала директоркою офісу з питань європейської і євроатлантичної інтеграції у секретаріаті Кабінету міністрів.

У 2019 році балотувала до Верховної Ради від "Української стратегії Гройсмана", але невдало. Того ж року працювала в юрфірмі “Ілляшев та Партнери”, яка окрім України мала офіси у Росії, пише Рух Чесно.

У 2020 Ольга Стефанішина була призначена віцепрем'єркою – міністеркою з питань європейської і євроантлантичної інтеграції.

В 2021 році Стефанішина увійшла до політради партії "Слуга народу".

У 2024 Стефанішина стала міністеркою юстиції, але зберегла посаду віцепрем'єрки з питань євроінтеграції.

Ольга Стефанішина має статус обвинуваченої по справі колишньої міністерки юстиції часів Януковича Лукаш. У 2020 році Данило Мокрик писав для Bihus info, що Стефанішина дезінформувала про перебіг корупційної справи Лукаш, коли казала, що вона не рухалася. Підорзру в цій справі Ольга мала ще з 2019 року.

Стефанішина фігурує в ній через те, що вона разом із іншими працівниками міністерства юстиції займалася організацією тендеру, за який Мін'юст заплатив 2,5 млн гривень. Це був тендер на аналіз українського і європейського законодавств. Окрім вартості, питання викликала і якість робіт.

А за даними журналістів УП, АРМА передавало активи в управління людям, близьким із Ольгою Стефанішиною.

А hromadske з'ясувало, що віцепрем'єрка мешкала к квартирі в елітному ЖК, яку не декларувала.

16 липня в САП заявили, що прокурори на основі тексту УП почали розслідування можливого зловживання в АРМА. Але підозрюваних поки немає.