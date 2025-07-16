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​Єврокомісар Шефчович терміново вирушив до США через нові тарифи Трампа

Перед цим у нього були перемовини з американським міністром торгівлі і торговим представником.

​Єврокомісар Шефчович терміново вирушив до США через нові тарифи Трампа
Марош Шефчович
Фото: ru.sputniknews-uz.com

Єврокомісар із питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович 16 липня вилетів до Вашингтона для переговорів з американськими посадовцями на тлі загрози нових тарифів з боку США, пише Politico.

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Рішення про поїздку ухвалили в останню хвилину після переговорів Шефчовича з міністром торгівлі США Говардом Лютніком у понеділок і торговим представником Джемісоном Гріром у вівторок. У Вашингтоні Шефчович проведе окремі зустрічі з обома посадовцями.

Минулого тижня ЄС оголосив про намір укласти попередню торговельну угоду з США, однак згодом Дональд Трамп несподівано пригрозив запровадити 30% тариф на європейські товари, якщо домовленості не буде досягнуто до 1 серпня.

Єврокомісія наразі розглядає масштаби і темпи можливих контрзаходів. У вихідні вона вирішила відкласти на два тижні запровадження першого пакета заходів проти американського експорту на суму 21 млрд євро. Цей мораторій діє до 6 серпня.

У понеділок Брюссель надіслав до столичних урядів країн-членів ЄС перелік товарів зі США на суму 72 млрд євро, які можуть потрапити під другий пакет контрзаходів. Список ще потребує затвердження.

У Вашингтоні також працює технічна місія ЄС.

  • Трамп повідомив, що Вашингтон запровадить з 1 серпня мито у розмірі 30% на товари з Євросоюзу та Мексики.
  • Днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС підготував контрзаходи у відповідь на підвищення мит на європейські товари з боку США, але наразі утримується від їх застосування. 
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