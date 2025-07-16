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ЗМІ: опозиційного мера Туреччини засудили до двох років в’язниці

Екрема Імамоглу визнали винним у погрозах та образі прокурора.

ЗМІ: опозиційного мера Туреччини засудили до двох років в’язниці
Мер Стамбула Екрем Імамоглу
Фото: EPA/UPG

У Туреччині суд засудив опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу до одного року та восьми місяців позбавлення волі за обвинуваченням у погрозах та образі прокурора.

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Про це пише Bloomberg з посиланням на телеканал Haberturk.

Суд виправдав Імамоглу за окремим обвинуваченням у підбурюванні інших до нападів на прокурора, інформує медіа.

“Імамоглу є найгучнішою мішенню в судових репресіях проти турецької опозиції, які посилилися в останні місяці”, ‒ зазначає видання.

Йому висунуто обвинувачення у кількох справах ‒ починаючи від корупції і закінчуючи образою посадовців.

До арешту в березні Імамоглу вважався реальною загрозою для багаторічного правління президента Таїпа Ердогана. На початку минулого року 55-річний політик, член головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), поширив свій контроль над найбільшим містом Туреччини після перемоги над кандидатом під протекцією президента.

  • На початку липня у Туреччині затримали ще трьох мерів міст від опозиційної Республіканської народної партії. За інформацією головної прокуратури Стамбула, мерів великих південних міст Адани та Адіяману затримали за звинуваченням у вимаганні, а також ще близько восьми осіб. Серед затриманих є мер Анталії та заступник керівника стамбульського району Бююкчекмедже.
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