Сенат підтримав запит Трампа про скорочення витрат на 9 мільярдів доларів

Очільник США, зокрема, розраховує урізати кошти, виділені на програми іноземної допомоги та на Корпорацію громадського мовлення (CPB).

Республіканці в Сенаті підтримали запит президента США Дональда Трампа скасувати близько 9 мільярдів доларів раніше затверджених витрат, повідомляють Euronews.

Рішення законодавці схвалили з нічиєю: 50–50, і вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей Ді Венс. Остаточне голосування в Сенаті може відбутися вже в середу.

Потім законопроєкт повернеться до Палати представників для ще одного голосування, перш ніж його передадуть на підпис Трампу до крайнього терміну в п'ятницю.

Трамп, зокрема, розраховує урізати кошти, виділені на програми іноземної допомоги та на Корпорацію громадського мовлення (CPB).

Республіканці водночас відмовилися скорочувати програму PEPFAR, яка зосереджена на боротьбі з ВІЛ/СНІДом, на 400 мільйонів доларів. Це підвищує шанси на ухвалення законопроєкту.

Проти проголосувала низка сенаторів-республіканців. Вони заявили, зокрема, що не отримали достатньо деталей від Білого дому щодо скорочень і розкритикували процес як непрозорий.

Демократи зі свого боку висміяли заявлену республіканцями мотивацію ухвалення законопроєкту. На їхню думку, сума економії мізерна порівняно з прогнозованим дефіцитом у розмірі 3,4 трильйона доларів на наступні 10 років, який Республіканська партія запустила, ухваливши два тижні тому "великий і прекрасний законопроєкт Трампа" про скорочення податків та витрат.

Видання додає, що республіканці, які проголосують проти цього законопроекту, стикаються з перспективою накликати на себе незадоволення Трампа. Він опублікував попередження на своїй сторінці в соціальних мережах, безпосередньо спрямоване на окремих республіканців Сенату, які можуть розглядати можливість голосування проти пакету його ініціатив.