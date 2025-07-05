Трамп підписав "Великий Прекрасний Закон" про податки і держборг

Під час церемонії на південній галявині Білого дому у День незалежності Сполучених Штатів президент Дональд Трамп урочисто підписав законопроєкт про зниження податків та збільшення бюджетних витрат на оборону та боротьбу з імміграцією. Цей документ він послідновно називав "Одним Великим та Прекрасним Біллем".

Як пише Reuters, під час підписання закону Трампа оточували республіканські конгресмени, які зустріли подію оплесками. Над Білим домом в цей час пролітали американські військові літаки.

Господар Овального кабінету супроводив церемонію промовою, в якій заявив, що "ніколи не бачив так багато щасливих людей в нашій країні через один законопроєкт, бо він допомагає військовим, цивільним, представникам усіх професій". Трамп назвав закон "найбільшим зниженням податків, найбільшим скороченням витрат, найбільшою інвестицією у безпеку кордонів в історії Америки".