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Трамп підписав "Великий Прекрасний Закон" про податки і держборг

Кульмінація святкування Дня незалежності США.

Трамп підписав "Великий Прекрасний Закон" про податки і держборг
Трамп підписує Великий і Прекрасний Закон
Фото: EPA/UPG

Під час церемонії на південній галявині Білого дому у День незалежності Сполучених Штатів президент Дональд Трамп урочисто підписав законопроєкт про зниження податків та збільшення бюджетних витрат на оборону та боротьбу з імміграцією. Цей документ він послідновно називав "Одним Великим та Прекрасним Біллем". 

Як пише Reuters, під час підписання закону Трампа оточували республіканські конгресмени, які зустріли подію оплесками. Над Білим домом в цей час пролітали американські військові літаки. 

Господар Овального кабінету супроводив церемонію промовою, в якій заявив, що "ніколи не бачив так багато щасливих людей в нашій країні через один законопроєкт, бо він допомагає військовим, цивільним, представникам усіх професій". Трамп назвав закон "найбільшим зниженням податків, найбільшим скороченням витрат, найбільшою інвестицією у безпеку кордонів в історії Америки".

  • Напередодні "Великий і Прекрасний Законопроєкт" отримав схвалення Палати представників мінімальною можливою кількістю голосів.  
  • Закон неодноразово критикували через зростання "стелі" державного боргу потенційно на 5 трильйонів доларів.
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