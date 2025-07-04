Мерц і Трамп обговорили постачання озброєння для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 3 липня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо підтримки України, передає «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.
Розмова між Мерцом і Трампом стосувалася ситуації в Україні, посилення її ППО, а також торговельних питань.
Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус під час брифінгу 4 липня відмовився підтвердити зміст розмови. Водночас він наголосив, що канцлер останніми днями «дуже наполегливо виступав за підтримку України у сфері протиповітряної оборони».
- Днями стало відомо, що США зупиняють допомогу Україні, передану в рамках каденції Джо Байдена. Офіційно - для ревізії залишків після війни на Близькому Сході проти Ємену, відбиття ракетних ударів по Ізраїлю та бомбардування Ірану. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Ціна зупинки американської допомоги".
- Видання Politico повідомило, що рішення міністерства оборони США зупинити постачання деякої збройної допомоги Україні здивувало навіть тих людей, які зазвичай були добре обізнаними з подібними рішеннями. Зокрема – членів Конгресу, посадовців Держдепу і ключових європейських союзників.
- Україна тривалий час наголошувала, що їй критично необхідна протиповітряна оборона, і висловлювала готовність купити в США системи Patriot. Придбання оборонного пакету Володимир Зеленський нещодавно обговорював із Дональдом Трампом на зустрічі.
- МЗС викликло тимчасового повіреного у справах США в Україні і наголосило, що будь-яка затримка в наданні допомоги лише стимулюватиме Росію до продовження терору.
- Міноборони України сказало, що не отримувало офіційних попереджень про це рішення. Воно анонсувало дзвінок з американськими колегами для з’ясування обставин.
- 4 липня відбулася розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Говорили про атаки Росії та посилення української ППО.