Мерц і Трамп обговорили постачання озброєння для України

Також ішлося про торговельні питання між ФРН і США.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 3 липня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо підтримки України, передає «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Розмова між Мерцом і Трампом стосувалася ситуації в Україні, посилення її ППО, а також торговельних питань.

Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус під час брифінгу 4 липня відмовився підтвердити зміст розмови. Водночас він наголосив, що канцлер останніми днями «дуже наполегливо виступав за підтримку України у сфері протиповітряної оборони».