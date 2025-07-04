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Мерц і Трамп обговорили постачання озброєння для України

Також ішлося про торговельні питання між ФРН і США.

Мерц і Трамп обговорили постачання озброєння для України
Фрідріх Мерц і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 3 липня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо підтримки України, передає «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Розмова між Мерцом і Трампом стосувалася ситуації в Україні, посилення її ППО, а також торговельних питань.

Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус під час брифінгу 4 липня відмовився підтвердити зміст розмови. Водночас він наголосив, що канцлер останніми днями «дуже наполегливо виступав за підтримку України у сфері протиповітряної оборони».

  • Днями стало відомо, що США зупиняють допомогу Україні, передану в рамках каденції Джо Байдена. Офіційно - для ревізії залишків після війни на Близькому Сході проти Ємену, відбиття ракетних ударів по Ізраїлю та бомбардування Ірану.  Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Ціна зупинки американської допомоги".
  • Видання Politico повідомило, що рішення міністерства оборони США зупинити постачання деякої збройної допомоги Україні здивувало навіть тих людей, які зазвичай були добре обізнаними з подібними рішеннями. Зокрема – членів Конгресу, посадовців Держдепу і ключових європейських союзників. 
  • Україна тривалий час наголошувала, що їй критично необхідна протиповітряна оборона, і висловлювала готовність купити в США системи Patriot. Придбання оборонного пакету Володимир Зеленський нещодавно обговорював із Дональдом Трампом на зустрічі.
  • МЗС викликло тимчасового повіреного у справах США в Україні і наголосило, що будь-яка затримка в наданні допомоги лише стимулюватиме Росію до продовження терору.
  • Міноборони України сказало, що не отримувало офіційних попереджень про це рішення. Воно анонсувало дзвінок з американськими колегами для з’ясування обставин.
  • 4 липня відбулася розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Говорили про атаки Росії та посилення української ППО.
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