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ЦПД: РФ хоче використати Афганістан як транзитний хаб для експорту газу до Індії

Стосунки з "Талібаном" Росія може використати для послаблення впливу західних санкцій.

ЦПД: РФ хоче використати Афганістан як транзитний хаб для експорту газу до Індії
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу провів в Афганістані під час зустрічі з міністром внутрішніх справ уряду Талібану Сіраджуд
Фото: змі окупантів

Кремль намагається використати Афганістан як транзитний хаб для експорту російського газу до Індії та інших товарів — до портів Пакистану.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Також РФ намагатиметься використати нормалізацію стосунків з "Талібаном" для послаблення впливу західних санкцій на власну економіку.

У ЦПД нагадуютть, що рух "Талібан" відомий своєю репресивністю, порушенням прав жінок та колишньою підтримкою ватажка "Аль-Каїди" Осами бен Ладена. У квітні 2025 року, верховний суд РФ уже виключив "Талібан" зі списку терористичних організацій після років поступового нарощування співпраці з ісламістським рухом.

  • Росія стала першою країною, яка офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані. У РФ кажуть, що це є потенціалом для "комерційної та економічної" співпраці в "енергетиці, транспорті, сільському господарстві та інфраструктурі".
  • Таліби прагнули міжнародного визнання з моменту повернення до влади в серпні 2021 року, незважаючи на повідомлення про зростання порушень прав людини.
  • Росія була однією з небагатьох країн, які не закрили своє посольство в Афганістані у 2021 році. Ця країна також була першою, яка підписала міжнародну економічну угоду з Талібаном у 2022 році, де вони погодилися постачати нафту, газ і пшеницю до Афганістану.
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