ЦПД: РФ хоче використати Афганістан як транзитний хаб для експорту газу до Індії

Стосунки з "Талібаном" Росія може використати для послаблення впливу західних санкцій.

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу провів в Афганістані під час зустрічі з міністром внутрішніх справ уряду Талібану Сіраджуд

Кремль намагається використати Афганістан як транзитний хаб для експорту російського газу до Індії та інших товарів — до портів Пакистану.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Також РФ намагатиметься використати нормалізацію стосунків з "Талібаном" для послаблення впливу західних санкцій на власну економіку.

У ЦПД нагадуютть, що рух "Талібан" відомий своєю репресивністю, порушенням прав жінок та колишньою підтримкою ватажка "Аль-Каїди" Осами бен Ладена. У квітні 2025 року, верховний суд РФ уже виключив "Талібан" зі списку терористичних організацій після років поступового нарощування співпраці з ісламістським рухом.