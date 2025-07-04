ЦПД: РФ хоче використати Афганістан як транзитний хаб для експорту газу до Індії

Кремль намагається використати Афганістан як транзитний хаб для експорту російського газу до Індії та інших товарів — до портів Пакистану.
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Також РФ намагатиметься використати нормалізацію стосунків з "Талібаном" для послаблення впливу західних санкцій на власну економіку.
У ЦПД нагадуютть, що рух "Талібан" відомий своєю репресивністю, порушенням прав жінок та колишньою підтримкою ватажка "Аль-Каїди" Осами бен Ладена. У квітні 2025 року, верховний суд РФ уже виключив "Талібан" зі списку терористичних організацій після років поступового нарощування співпраці з ісламістським рухом.
- Росія стала першою країною, яка офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані. У РФ кажуть, що це є потенціалом для "комерційної та економічної" співпраці в "енергетиці, транспорті, сільському господарстві та інфраструктурі".
- Таліби прагнули міжнародного визнання з моменту повернення до влади в серпні 2021 року, незважаючи на повідомлення про зростання порушень прав людини.
- Росія була однією з небагатьох країн, які не закрили своє посольство в Афганістані у 2021 році. Ця країна також була першою, яка підписала міжнародну економічну угоду з Талібаном у 2022 році, де вони погодилися постачати нафту, газ і пшеницю до Афганістану.