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В елітному районі Москви випав з вікна віцепрезидент державної “Транснафти” Андрій Бадалов

Попередня причина загибелі – самогубство. Це, як мінімум, десята загадкова смерть серед російських нафтогазових топменеджерів після початку великої війни Росії проти України. 

В елітному районі Москви випав з вікна віцепрезидент державної “Транснафти” Андрій Бадалов
Андрій Бадалов
Фото: “Транснафта”

На Рубльовському шосе в Москві випав з вікна віцепрезидент державної “Транснафти” 62-річний Андрій Бадалов. Про це повідомляє низка російських медіа та телеграм-каналів, наближених до російських силовиків, а також державне пропагандистське агентство ТАСС. 

Тіло Бадалова виявили під вікнами будинку на Рубльовському шосе. Попередня причина загибелі – самогубство.

Зазначається, що Бадалов мешкав на 10 поверсі, проте випав із балкона 17-го поверху.

Бадалов став віцепрезидентом “Транснафти” в 2021 році. Він займався питаннями цифрової трансформації й автоматизації виробничо-господарської діяльності.

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Видання The Moscow Times зазначає, що це, як мінімум, десята загадкова смерть нафтогазового топменеджера після початку великої війни Росії проти України.

Наприклад, у квітні 2022 року в Москві були знайдені мертвими колишній віцепрезидент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина та неповнолітня дочка. Банкір нібито вбив сім’ю, а потім наклав на себе руки. 

Через кілька днів в Іспанії були знайдені мертвими колишній топменеджер “Новатека” Сергій Протосеня, його дружина та дочка. 

1 вересня 2022 року “вийшов з вікна” лікарні голова ради директорів “Лукойлу” Равіль Маганов. 

У жовтні 2024 року так само загинув ексвіцепрезидент з корпоративного менеджменту компанії “ЮКОС ЕП” Михайло Рогачов.
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