AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСвіт

"Хезболла" розглядає можливість скорочення свого арсеналу

Повністю позбуватися зброї угруповання не планує.

"Хезболла" розглядає можливість скорочення свого арсеналу
ЦАХАЛ конфіскував у Південному Лівані понад 85 тис. одиниць зброї, ракет і військових предметів, ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ЦАХАЛ

"Хезболла" розпочала масштабний стратегічний перегляд свого арсеналу, зокрема розглядає можливість його скорочення, але не ліквідації.

Про це агентство Reuters повідомили три джерела, знайомі з цим питанням.

Агенство пише, що внутрішні переговори ще не завершені, і вони "відображають величезний тиск", з яким стикається підтримуване Іраном ліванське бойове угруповання з моменту досягнення перемир'я наприкінці листопада. Угруповання також стикається з гострими фінансовими труднощами, вимогами США щодо роззброєння та зменшенням політичного впливу.

Труднощі угруповання посилилися після того, як Ізраїль минулого року ліквідував командування і тисячі бійців та знищив значну частину його арсеналу. Уряд сирійського союзника "Хезболли" Башара Асада повалили у грудні, і це перервало ключовий канал постачання зброї з Ірану. Як повідомив один із співрозмовників, Тегеран зараз оговтується від власної важкої війни з Ізраїлем, що викликає сумніви щодо обсягу допомоги, яку він може запропонувати.

Інший високопосадовець, знайомий з внутрішніми обговореннями в "Хезболлі", заявив, що група проводила таємні обговорення своїх наступних кроків. Невеликі комітети зустрічалися особисто або дистанційно для обговорення таких питань, як структура керівництва, політична роль, соціальна та розвинена робота, а також озброєння.

Посадовець та два інших джерела, знайомі з обговореннями, зазначили, що "Хезболла" дійшла висновку, що арсенал, який вона накопичила, став перешкодою.

За словами джерел, "Хезболла" зараз розглядає можливість передачі частини зброї, яка є в інших частинах країни, зокрема ракет і безпілотників, які вважаються найбільшою загрозою для Ізраїлю, за умови, що Ізраїль виведе війська з півдня та припинить свої атаки. Але, за словами джерел, угруповання не відмовиться від усього свого арсеналу. Наприклад, воно має намір зберегти легшу зброю та протитанкові ракети.

Збереження будь-якого військового потенціалу "Хезболли" не відповідатиме амбіціям Ізраїлю та США. Згідно з умовами припинення вогню, укладеного за посередництва США та Франції, збройні сили Лівану мали конфіскувати "всю несанкціоновану зброю", починаючи з району на південь від річки Літані – зони, найближчої до Ізраїлю.Уряд Лівану також хоче, щоб "Хезболла" здала решту своєї зброї. 

Зброя була центральною частиною доктрини "Хезболли" з моменту її заснування Корпусом вартових ісламської революції Ірану для боротьби з ізраїльськими військами, які вторглися до Лівану в 1982 році, в розпал громадянської війни в Лівані 1975-1990 років. Напруженість навколо арсеналу шиїтської мусульманської групи спровокувала ще один короткий громадянський конфлікт у 2008 році.

Сполучені Штати та Ізраїль вважають "Хезболлу" терористичним угрупованням. 

  • Наприкінці червня ВПС Ізраїлю завдали авіаудару по об’єкту терористичного угруповання "Хезболла" у районі замку Бофорт на півдні Лівану. Він був частиною підземного об’єкту палестинського угруповання, що раніше був атакований Ізраїлем.
  • Пізніше Ізраїль заявив про знищення одного з командирів "Хезболли".
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies