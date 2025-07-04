"Хезболла" розглядає можливість скорочення свого арсеналу

"Хезболла" розпочала масштабний стратегічний перегляд свого арсеналу, зокрема розглядає можливість його скорочення, але не ліквідації.

Про це агентство Reuters повідомили три джерела, знайомі з цим питанням.

Агенство пише, що внутрішні переговори ще не завершені, і вони "відображають величезний тиск", з яким стикається підтримуване Іраном ліванське бойове угруповання з моменту досягнення перемир'я наприкінці листопада. Угруповання також стикається з гострими фінансовими труднощами, вимогами США щодо роззброєння та зменшенням політичного впливу.

Труднощі угруповання посилилися після того, як Ізраїль минулого року ліквідував командування і тисячі бійців та знищив значну частину його арсеналу. Уряд сирійського союзника "Хезболли" Башара Асада повалили у грудні, і це перервало ключовий канал постачання зброї з Ірану. Як повідомив один із співрозмовників, Тегеран зараз оговтується від власної важкої війни з Ізраїлем, що викликає сумніви щодо обсягу допомоги, яку він може запропонувати.

Інший високопосадовець, знайомий з внутрішніми обговореннями в "Хезболлі", заявив, що група проводила таємні обговорення своїх наступних кроків. Невеликі комітети зустрічалися особисто або дистанційно для обговорення таких питань, як структура керівництва, політична роль, соціальна та розвинена робота, а також озброєння.

Посадовець та два інших джерела, знайомі з обговореннями, зазначили, що "Хезболла" дійшла висновку, що арсенал, який вона накопичила, став перешкодою.

За словами джерел, "Хезболла" зараз розглядає можливість передачі частини зброї, яка є в інших частинах країни, зокрема ракет і безпілотників, які вважаються найбільшою загрозою для Ізраїлю, за умови, що Ізраїль виведе війська з півдня та припинить свої атаки. Але, за словами джерел, угруповання не відмовиться від усього свого арсеналу. Наприклад, воно має намір зберегти легшу зброю та протитанкові ракети.

Збереження будь-якого військового потенціалу "Хезболли" не відповідатиме амбіціям Ізраїлю та США. Згідно з умовами припинення вогню, укладеного за посередництва США та Франції, збройні сили Лівану мали конфіскувати "всю несанкціоновану зброю", починаючи з району на південь від річки Літані – зони, найближчої до Ізраїлю.Уряд Лівану також хоче, щоб "Хезболла" здала решту своєї зброї.

Зброя була центральною частиною доктрини "Хезболли" з моменту її заснування Корпусом вартових ісламської революції Ірану для боротьби з ізраїльськими військами, які вторглися до Лівану в 1982 році, в розпал громадянської війни в Лівані 1975-1990 років. Напруженість навколо арсеналу шиїтської мусульманської групи спровокувала ще один короткий громадянський конфлікт у 2008 році.

Сполучені Штати та Ізраїль вважають "Хезболлу" терористичним угрупованням.