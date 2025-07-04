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Мешканець КНДР перейшов кордон Південної Кореї

Причини перетину з'ясовують.

Мешканець КНДР перейшов кордон Південної Кореї
Фото: Вікіпедія

Південнокорейські військові затримали особу, яка перетнула кордон з Північною Кореєю, пише DW з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Чоловік перетнув майже центрально-західну ділянку лінії військового розмежування, яка розташована рівно посередині демілітаризованої зони, що розділяє Корейський півострів.

Південнокорейська військова команда безпечно вивела неозброєного північнокорейця з замінованої демілітаризованої зони.

В Об'єднаному комітеті підтвердили, що особа перебуває під вартою, правоохоронці відкрили розслідування. Але невідомо, чи розглядають вони інцидент як спробу втечі.

Жодних незвичайних дій північнокорейських військових не зафіксовано.

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Близько 34 тисяч північнокорейців перебігли до Південної Кореї з часів Корейської війни в 1950-х роках.

Однак останнім часом менше мешканців КНДР змогли успішно перетнути демілітаризовану зону. Це кордон довжиною 248 кілометрів та шириною 4 кілометри, який охороняється мінами, пастками для танків та бойовими підрозділами з обох боків, а також колючим дротом.

Напруженість на кордоні зросла в останні місяці. Північна Корея відправила до Південної Кореї тисячі повітряних кульок, наповнених сміттям.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон доклав зусиль для відновлення довіри з Північчю з моменту вступу на посаду минулого місяця, зокрема вимкнув гучномовці, що поширювали пропаганду проти Північної Кореї вздовж кордону.
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