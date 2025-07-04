Мешканець КНДР перейшов кордон Південної Кореї

Південнокорейські військові затримали особу, яка перетнула кордон з Північною Кореєю, пише DW з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Чоловік перетнув майже центрально-західну ділянку лінії військового розмежування, яка розташована рівно посередині демілітаризованої зони, що розділяє Корейський півострів.

Південнокорейська військова команда безпечно вивела неозброєного північнокорейця з замінованої демілітаризованої зони.

В Об'єднаному комітеті підтвердили, що особа перебуває під вартою, правоохоронці відкрили розслідування. Але невідомо, чи розглядають вони інцидент як спробу втечі.

Жодних незвичайних дій північнокорейських військових не зафіксовано.

Близько 34 тисяч північнокорейців перебігли до Південної Кореї з часів Корейської війни в 1950-х роках.

Однак останнім часом менше мешканців КНДР змогли успішно перетнути демілітаризовану зону. Це кордон довжиною 248 кілометрів та шириною 4 кілометри, який охороняється мінами, пастками для танків та бойовими підрозділами з обох боків, а також колючим дротом.

Напруженість на кордоні зросла в останні місяці. Північна Корея відправила до Південної Кореї тисячі повітряних кульок, наповнених сміттям.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон доклав зусиль для відновлення довіри з Північчю з моменту вступу на посаду минулого місяця, зокрема вимкнув гучномовці, що поширювали пропаганду проти Північної Кореї вздовж кордону.