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Фон дер Ляєн ​закликала ЄС інвестувати в українську оборонну промисловість

Голова Єврокомісії наголосила, що це відповідає цілям НАТО, тому "для держав-членів це потрійна вигода".

Фон дер Ляєн ​закликала ЄС інвестувати в українську оборонну промисловість
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості донести до держав-членів інформацію про існування фінансових можливостей для надання прямої підтримки Україні, зокрема, - інвестування в українську оборонну промисловість.

Про це вона заявила в Орхусі під час спілкування з медіа разом з президентом України Володимиром Зеленським, премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає "ІнтерфаксУкраїна".

"З одного боку, існує положення про національні винятки, що надає національним фіскальним органам гнучкість для інвестування в оборонні можливості, що також може стосуватися України. З іншого боку, існує спільна закупівля - SAFE, і тут дуже важливо, що можна безпосередньо інвестувати в українську оборонну промисловість, яка має спроможності", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що це відповідає цілям НАТО, тому "для держав-членів це потрійна вигода, якщо вони роблять ці інвестиції для власної безпеки, для безпеки України та для досягнення цілей Альянсу".
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