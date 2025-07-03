Данія наполягає на призупиненні права голосу Угорщини в ЄС

"Якщо країни ЄС вирішать посилити свою поточну процедуру за статтею 7, вони можуть позбавити Угорщину права голосу з таких аспектів європейської політики, як розширення, позбавивши Будапешт можливості накладати вето на членство України".

Данія хоче, щоб Європа використала весь свій правовий арсенал проти Угорщини за порушення основних прав блоку, зокрема шляхом використання так званого “ядерного варіанту” за статтею 7 проти Будапешта.

Про це пише Politico, цитуючи міністерку європейських справ Данії Марі Б’ярре.

“Ми все ще бачимо порушення фундаментальних цінностей. Ось чому ми продовжимо процедуру за статтею 7 та слухання щодо Угорщини”, ‒ сказала журналістам Б’ярре у данському Орхусі, де Європейська комісія перебуває з візитом, оскільки Копенгаген перебирає на себе головування в Раді ЄС.

Стаття 7 – це пункт договору ЄС, який дозволяє країнам голосувати за виключення або покарання члена, який порушує правила блоку. Його широко вважають правовим варіантом у сфері ядерної зброї, який ЄС досі не використовував ‒ попри заяви Брюсселя про порушення Угорщиною його законів.

Б'ярре зазначила, що блок також повинен розглянути питання про обмеження доступу до фондів ЄС для країн, які порушують європейське законодавство.

Ще одним важливим питання для Данії є розширення ЄС. Міністерка зауважила, що Угорщина постійно блокує членство України в Європейському Союзі, заявивши, що Данія “готова розглянути всі політичні та практичні рішення, відкриті для неї, для просування вперед”.

“Якщо країни ЄС вирішать посилити свою поточну процедуру за статтею 7, вони можуть позбавити Угорщину права голосу з таких аспектів європейської політики, як розширення, позбавивши Будапешт можливості накладати вето на членство України. Однак дипломати застерігають, що для просування вперед потрібна щонайменше повна підтримка Парижа та Берліна, щоб згуртувати решту блоку — підтримка, якої досі бракувало”, ‒ зазначає Politico.

Видання додає, що оскільки Угорщина все ще рішуче проти членства України, існують припущення, що Європейська Комісія може вирішити продовжити роботу з Молдовою щодо членства, офіційно відкривши переговорний “кластер” найближчими днями. “Молдова та Україна рухаються в ногу до членства в ЄС, тому їх роз'єднання буде суперечливим”, ‒ йдеться у матеріалі.

Б'ярре підкреслила, що Данія не готова розділити дві заявки на членство: “Наша мета все ще полягає у відкритті першого кластера разом з Молдовою та Україною”.