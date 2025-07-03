Sky News: Макрон дзвонив Зеленському і до, і після розмови з російським президентом

Sky News з посиланням на французьке дипломатичне джерело повідомило, що президент Еммануель Макрон дзвонив українському колезі Володимиру Зеленському і до, і після телефонної розмови з Владіміром Путіним. Також він говорив із президентом США Дональдом Трампом.
Дзвінок до Путіна, проведений 1 липня, був першим контактом французького і російського президентів з 2022-го. Офіс президента Франції назвав розмову "суттєвою" і повідомив, що вона тривала близько двох годин.
Макрон сказав Путіну, що лише Україна повинна вирішувати питання своїх території і наголосив на “непохитній підтримці Францією” суверенітету і територіальної цілісності України.
- Після повномасштабного нападу Росії на Україну і демонстрації Москвою небажання вести конструктивний діалог заради миру більшість світових лідерів дистанціювалися від Владіміра Путіна. На тлі намагань домовитися про припинення вогню в Україні Макрон цього літа зателефонував росіянину. В розмові йшлося і про Іран.
- За даними Bloomberg, Путін у розмові з Макроном відкинув його пропозицію припинити війну.