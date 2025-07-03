Sky News: Макрон дзвонив Зеленському і до, і після розмови з російським президентом

Дзвінок до Путіна тривав близько двох годин.

Sky News з посиланням на французьке дипломатичне джерело повідомило, що президент Еммануель Макрон дзвонив українському колезі Володимиру Зеленському і до, і після телефонної розмови з Владіміром Путіним. Також він говорив із президентом США Дональдом Трампом.

Дзвінок до Путіна, проведений 1 липня, був першим контактом французького і російського президентів з 2022-го. Офіс президента Франції назвав розмову "суттєвою" і повідомив, що вона тривала близько двох годин.

Макрон сказав Путіну, що лише Україна повинна вирішувати питання своїх території і наголосив на “непохитній підтримці Францією” суверенітету і територіальної цілісності України.