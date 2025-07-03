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Sky News: Макрон дзвонив Зеленському і до, і після розмови з російським президентом

Дзвінок до Путіна тривав близько двох годин. 

Sky News: Макрон дзвонив Зеленському і до, і після розмови з російським президентом
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Sky News з посиланням на французьке дипломатичне джерело повідомило, що президент Еммануель Макрон дзвонив українському колезі Володимиру Зеленському і до, і після телефонної розмови з Владіміром Путіним. Також він говорив із президентом США Дональдом Трампом. 

Дзвінок до Путіна, проведений 1 липня, був першим контактом французького і російського президентів з 2022-го. Офіс президента Франції назвав розмову "суттєвою" і повідомив, що вона тривала близько двох годин. 

Макрон сказав Путіну, що лише Україна повинна вирішувати питання своїх території і наголосив на “непохитній підтримці Францією” суверенітету і територіальної цілісності України. 

  • Після повномасштабного нападу Росії на Україну і демонстрації Москвою небажання вести конструктивний діалог заради миру більшість світових лідерів дистанціювалися від Владіміра Путіна. На тлі намагань домовитися про припинення вогню в Україні Макрон цього літа зателефонував росіянину. В розмові йшлося і про Іран.
  • За даними Bloomberg, Путін у розмові з Макроном відкинув його пропозицію припинити війну.
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