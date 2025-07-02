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Путін відхилив пропозицію Макрона про "припинення війни і серйозні перемовини"

Раніше політики поспілкувалися телефоном, вперше з 2022 року.

Путін відхилив пропозицію Макрона про "припинення війни і серйозні перемовини"
Фото: EPA/UPG

Російський лідер Володимир Путін відхилив пропозицію французького президента Еммануеля Макрона на припинення вогню у війні проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Також Макрон закликав розпочати серйозні переговори.

Путін відхилив цю позицію. Він заявив, що врегулювання війни має “вирішувати корінні причини української кризи та базуватися на нових територіальних реаліях”, йдеться у заяві Кремля.

Раніше повідомлялося, що політики поспілкувалися телефоном вперше з 2022 року.

Путін під час розмови з Макроном також звинуватив Захід у політиці, яка нібито призвела до війни в Україні і заявив, що західні держави начебто багато років ігнорували інтереси безпеки Росії.

Очільник РФ застеріг Макрона, що мирна угода щодо України має бути "довгостроковою".

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  • Наразі контакти з Кремлем з-поміж західних лідерів більше підтримує президент США Дональд Трамп.
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