Далай-лама підтвердив, що після смерті у нього буде наступник

Вигнаний духовний лідер Тибету Далай-лама підтвердив, що у нього буде наступник після його смерті. Про це пише BBC.
За його словами, започаткований ним фонд Gaden Phodrang Trust має повноваження визнати його майбутню реінкарнацію ‒ “ніхто інший не має таких повноважень втручатися”.
Далай-лама зробив довгоочікувану заяву у північному індійському місті Дхарамшала, де він живе у вигнанні від китайського правління.
Сотні послідовників зібралися у Дхарамшалі, щоб відсвяткувати його 90-річчя цього тижня.
Пенпа Церинг, голова уряду Тибету у вигнанні, під час пресконференції підтердив, що учасники 15-ї Тибетської релігійної конференції одноголосно ухвалили резолюцію на підтримку заяви Далай-лами про його наступництво.
Церинг додав, що тибетці з усього світу звернулися з “щирим проханням з єдинодушною відданістю” про те, щоб Далай-лама залишався головним духовним лідером тибетського буддизму “на благо всіх живих істот загалом і буддистів зокрема”.
Основний процес визнання реінкарнації Далай-лами відбуватиметься відповідно до тибетської буддійської традиції. Тибетські буддисти вірять, що старші ченці реінкарнуються після смерті, і Далай-лама обирається, якщо чиновники переконані, що той, кого вони обирають, містить душу його попередника.
- Нинішнього Далай-ламу було визнано реінкарнацією свого попередника, коли йому було лише два роки.
- Китай, який анексував Тибет у 1950-х роках, вважає Далай-ламу сепаратистом. Він заявляє, що має право обирати його наступника.