Далай-лама підтвердив, що після смерті у нього буде наступник

Започаткований ним фонд Gaden Phodrang Trust має повноваження визнати його майбутню реінкарнацію ‒ “ніхто інший не має таких повноважень втручатися”.

Вигнаний духовний лідер Тибету Далай-лама підтвердив, що у нього буде наступник після його смерті. Про це пише BBC.

За його словами, започаткований ним фонд Gaden Phodrang Trust має повноваження визнати його майбутню реінкарнацію ‒ “ніхто інший не має таких повноважень втручатися”.

Далай-лама зробив довгоочікувану заяву у північному індійському місті Дхарамшала, де він живе у вигнанні від китайського правління.

Сотні послідовників зібралися у Дхарамшалі, щоб відсвяткувати його 90-річчя цього тижня.

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Пенпа Церинг, голова уряду Тибету у вигнанні, під час пресконференції підтердив, що учасники 15-ї Тибетської релігійної конференції одноголосно ухвалили резолюцію на підтримку заяви Далай-лами про його наступництво.

Церинг додав, що тибетці з усього світу звернулися з “щирим проханням з єдинодушною відданістю” про те, щоб Далай-лама залишався головним духовним лідером тибетського буддизму “на благо всіх живих істот загалом і буддистів зокрема”.

Основний процес визнання реінкарнації Далай-лами відбуватиметься відповідно до тибетської буддійської традиції. Тибетські буддисти вірять, що старші ченці реінкарнуються після смерті, і Далай-лама обирається, якщо чиновники переконані, що той, кого вони обирають, містить душу його попередника.

Фото: EPA/UPG Пенпа Церинг, голова уряду Тибету у вигнанн